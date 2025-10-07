Новият предмет „Добродетели и религии“ се отлага



Оказа се, че новият училищен предмет „Добродетели и религии“ няма да тръгне от учебната 2026–2027 година, както първоначално беше планирано. Причината? Просто няма време да се приемат нужните закони и да се напишат учебниците навреме.

Просветният министър Красимир Вълчев обясни, че промените в Закона за училищното образование ще бъдат приети чак към края на годината.

„Ще направим учебната програма и ще подготвим учителите сравнително бързо, но с учебниците е по-трудно – има процедури и срокове. Затова е почти невъзможно предметът да стартира още догодина“, каза министърът.

Предметът ще се казва „Добродетели и религии“ и идеята е да помага на учениците да говорят за ценности, морал и различни религии, но без оценки – няма да има тестове и контролни.





