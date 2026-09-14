Ново видео на Роби и „Молец“ излиза в навечерието на септемврийските концерти от турнето му

„Персеиди“ е новото видео на Роби и „Молец“, което излиза в навечерието на септемврийските концерти от лятното турне на Роби – на 15 септември в Стара Загора, 16 септември – във Велико Търново, и 17 септември – в Плевен, информират от Monte Productions.

Песента е от последния засега албум на Роби – „Следа“, излязъл на 18 юни. „Персеиди“ е продължение на творческата връзка между Роби и „Молец“, започнала още с първите им общи песни. Тя разказва за любов, която привлича, наранява и оставя следа – силна емоция, в която красивото и болезненото вървят заедно. Заглавието препраща към персеидите – метеорен поток, който всяко лято оставя кратки, ярки следи в небето.

Видеото на режисьора Крис Захариев надгражда тази история визуално, като пренася артистите в приказно-космически свят, вдъхновен от поетиката на „Малкият принц“. Клипът е сниман изцяло на зелен екран, а ефектите и пространствата са на Ния Батанова.

На 13 октомври Роби излиза пред софийската публика в напълно разпродадената зала 1 на НДК. Подготовката за концерта вече тече, а продукцията се пази в тайна – с неочаквани сценични решения, песните на Роби и света, който той изгражда около тях, допълват от Monte Productions.