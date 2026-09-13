Редки фосили на птици, намерени в Бавария, разкриват неизвестни досега животински видове

Фосили от шест вида птици, сред които два нови за науката вида, са открити в кариерата за добив на глина Хамершмиеде край Пфорцен в германската провинция Бавария, пише сайтът Phys.org, позовавайки се на съобщение на учени от Университета в Тюбинген.

Находките са на около 11,6 милиона години и дават нова информация за разнообразието на птиците и хранителните мрежи в региона през епохата на миоцена. Изследването е публикувано в Swiss Journal of Palaeontology.

Сред откритите видове са корморани, гмурец, орел и бързолет. Новият вид корморан е получил името Bavaricarbo brevirostris или баварски късоклюн корморан. Според изследователите особеностите на костите на крилата и краката дават основание да се смята, че вероятно е летял по-добре от съвременните представители на вида, но се е гмуркал предимно в плитки води.

Другата значима находка е непозната граблива птица, наречена Mioaetus pforzenensis или миоценски орел от Пфорцен. По строежа на костите учените предполагат, че размахът на крилата му е бил над един метър и птицата вероятно е ловувала риба, която е улавяла с ноктите си.

Сред находките има и малък бързолет, чиито останки са изключително редки, тъй като тези птици прекарват почти целия си живот във въздуха. Костта на крилото на открития екземпляр е дълга само 9,9 милиметра и показва, че той е бил значително по-малък от съвременните бързолети. Според учените находките показват, че водните екосистеми в района са били доминирани от рибоядни птици. Освен два вида корморани, гмурец и голямата гмуркаща се птица Anhinga pannonica, в същата екосистема са живели три вида видри и два вида тюлени, които също са се хранели с риба. Открити са и рибоядни костенурки, саламандри и хищни риби.

Изследователите смятат, че богатите на риба хранителни вериги може да са една от причините за изключително голямото биоразнообразие в района. Рибоядните птици и видри са пренасяли чрез изпражненията си хранителни вещества като азот и фосфор от водата към сушата, което вероятно е оказвало влияние върху сухоземните екосистеми, допълва Phys.org, цитирайки специалистите.