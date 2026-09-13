Къщата, в която е живял Доналд Тръмп до 4-годишна възраст, е продадена за близо 2 милиона долара

Къщата в Ню Йорк, в която президентът на САЩ Доналд Тръмп е прекарал ранното си детство, е продадена за 1,93 млн. долара след основен ремонт, превърнал занемарения имот в модерно жилище, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп е живял до четиригодишна възраст в къщата в тюдорски стил в квартал „Джамайка Естейтс“ в Куинс. Тя е построена през 1940 г. от баща му, строителния предприемач Фред Тръмп. Семейството отдавна не притежава имота.

Продажната цена е публикувана в петък на сайтове за недвижими имоти. Купувачът, чиято самоличност не е разкрита, е сключил договор през юли. Продавачът, предприемачът Томи Лин, е купил къщата с пет спални и три бани миналата година за 835 000 долара, след като тя е стояла необитаема и занемарена в продължение на години.

Лин е вложил още 500 000 долара в осеммесечен основен ремонт на интериора, съобщи в. „Ню Йорк пост“. Обновеното жилище разполага с кухня с професионално оборудване, дървени подове, подредени във формата на рибена кост, и бани в спа стил.

Според платформата за недвижими имоти „Зилоу“ (Zillow) къщата е сменяла собствениците си няколко пъти през последните години. Няколко месеца след встъпването на Тръмп в първия му президентски мандат през 2017 г. тя е продадена за 2,14 млн. долара. Тогава купувач е дружеството „Тръмп Бърт Хоум“ (Trump Birth Home LLC). За кратко имотът е предлаган под наем чрез платформата „Еърбиенби“ (Airbnb). В него е имало картонни фигури на Тръмп в естествен ръст, екземпляри от книгата му „Изкуството на сделката“ и поставена в рамка корица на списание „Пийпъл“ с неговия образ.

През 2019 г. къщата отново е обявена за продажба с искана цена от 2,9 млн. долара, но остава непродадена до покупката ѝ от Лин. Междувременно имотът запустява. Спукана тръба причинява щети от вода и появата на мухъл, а в къщата се заселват безстопанствени котки, съобщава „Ню Йорк пост“.

Осемдесетгодишният Тръмп натрупва богатството си в бизнеса с недвижими имоти, преди да започне политическа кариера. Той построява небостъргача „Тръмп тауър“ в Манхатън, където живее в продължение на десетилетия. Като президент Тръмп ръководи преустройство и на Белия дом, включващо изграждането на огромна бална зала и декорирането на Овалния кабинет с позлатени елементи, характерни за неговите имоти, отбелязва АП.