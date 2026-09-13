БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Къщата, в която е живял Доналд Тръмп до 4-годишна възраст, е продадена за близо 2 милиона долара

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Запази
Къщата, в която е живял Доналд Тръмп до 4-годишна възраст, е продадена за близо 2 милиона долара
Снимка: БТА
Слушай новината

Къщата в Ню Йорк, в която президентът на САЩ Доналд Тръмп е прекарал ранното си детство, е продадена за 1,93 млн. долара след основен ремонт, превърнал занемарения имот в модерно жилище, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп е живял до четиригодишна възраст в къщата в тюдорски стил в квартал „Джамайка Естейтс“ в Куинс. Тя е построена през 1940 г. от баща му, строителния предприемач Фред Тръмп. Семейството отдавна не притежава имота.

Продажната цена е публикувана в петък на сайтове за недвижими имоти. Купувачът, чиято самоличност не е разкрита, е сключил договор през юли. Продавачът, предприемачът Томи Лин, е купил къщата с пет спални и три бани миналата година за 835 000 долара, след като тя е стояла необитаема и занемарена в продължение на години.

Лин е вложил още 500 000 долара в осеммесечен основен ремонт на интериора, съобщи в. „Ню Йорк пост“. Обновеното жилище разполага с кухня с професионално оборудване, дървени подове, подредени във формата на рибена кост, и бани в спа стил.

Според платформата за недвижими имоти „Зилоу“ (Zillow) къщата е сменяла собствениците си няколко пъти през последните години. Няколко месеца след встъпването на Тръмп в първия му президентски мандат през 2017 г. тя е продадена за 2,14 млн. долара. Тогава купувач е дружеството „Тръмп Бърт Хоум“ (Trump Birth Home LLC). За кратко имотът е предлаган под наем чрез платформата „Еърбиенби“ (Airbnb). В него е имало картонни фигури на Тръмп в естествен ръст, екземпляри от книгата му „Изкуството на сделката“ и поставена в рамка корица на списание „Пийпъл“ с неговия образ.

През 2019 г. къщата отново е обявена за продажба с искана цена от 2,9 млн. долара, но остава непродадена до покупката ѝ от Лин. Междувременно имотът запустява. Спукана тръба причинява щети от вода и появата на мухъл, а в къщата се заселват безстопанствени котки, съобщава „Ню Йорк пост“.

Осемдесетгодишният Тръмп натрупва богатството си в бизнеса с недвижими имоти, преди да започне политическа кариера. Той построява небостъргача „Тръмп тауър“ в Манхатън, където живее в продължение на десетилетия. Като президент Тръмп ръководи преустройство и на Белия дом, включващо изграждането на огромна бална зала и декорирането на Овалния кабинет с позлатени елементи, характерни за неговите имоти, отбелязва АП.

#детството на Доналд Тръмп # Доналд Тръмп #Ню Йорк

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна спря България след четиригеймова битка в София
1
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Протести срещу ветрогенератори и фотоволтаици върху земеделски земи
2
Протести срещу ветрогенератори и фотоволтаици върху земеделски земи
Български ансамбъл спечели голямата награда на международен фестивал в Бразилия
3
Български ансамбъл спечели голямата награда на международен...
Гранични полицаи спасиха 5-годишно дете в Приморско
4
Гранични полицаи спасиха 5-годишно дете в Приморско
Шефът на Рейсниг Булс за Цолов: В мислите ни е, прави невероятен сезон
5
Шефът на Рейсниг Булс за Цолов: В мислите ни е, прави невероятен сезон
Лейди Гага стана майка за първи път
6
Лейди Гага стана майка за първи път

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Любопитно

6000 забележителности в Нидерландия отварят безплатно врати този уикенд
6000 забележителности в Нидерландия отварят безплатно врати този уикенд
Ден на японската култура се проведе във Враца (СНИМКИ) Ден на японската култура се проведе във Враца (СНИМКИ)
Чете се за: 03:52 мин.
Живот след смъртта: Бургаски ветеринари спасиха 12 костенурки от яйцата на прегазена женска (СНИМКИ) Живот след смъртта: Бургаски ветеринари спасиха 12 костенурки от яйцата на прегазена женска (СНИМКИ)
Чете се за: 02:05 мин.
9-годишна и 14-годишен са лауреатите на конкурса „Бодлите на таралежите“ (СНИМКИ) 9-годишна и 14-годишен са лауреатите на конкурса „Бодлите на таралежите“ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
Математици изразиха загриженост относно „разрушителния ефект“ на изкуствения интелект в сферата, в която работят Математици изразиха загриженост относно „разрушителния ефект“ на изкуствения интелект в сферата, в която работят
Чете се за: 02:12 мин.
Лейди Гага стана майка за първи път Лейди Гага стана майка за първи път
5898
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Министърът на транспорта: Ние трябва да управляваме безопасността, а тя се управлява, когато оцениш рисковете
Министърът на транспорта: Ние трябва да управляваме безопасността,...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След пожара край Дряново: Очаква се разследващите да влязат в складовете на "ЕМКО" След пожара край Дряново: Очаква се разследващите да влязат в складовете на "ЕМКО"
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Радан Кънев: Андрей Гюров създаде за много българи образа на модерния демократичен президент Радан Кънев: Андрей Гюров създаде за много българи образа на модерния демократичен президент
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
МВР и прокуратурата ще представят нова информация по случая "Петрохан" МВР и прокуратурата ще представят нова информация по случая "Петрохан"
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Палежите на автомобили в София: Прокуратурата иска постоянен арест...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Швеция избира нов парламент
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Патриарх Даниил ще отслужи тържествена литургия в навечерието на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Напрежение в Ормузкия проток: Кораб е поразен от снаряд
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ