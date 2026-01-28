БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НС прие видеонаблюдение на светофарите и единна регистрация за електрически превозни средства

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Политика
Запази
хитрост избегнат толкамери шофьори все често използват отсечката кресна сандански
Слушай новината

Системи за видеонаблюдение ще се поставят върху конструкциите на светофарите там, където това е технически възможно. Това реши парламентът, приемайки на две четения промени в Закона за движение по пътищата.

В мотивите изрично е посочено, че нарушителите, които обичайно преминават на червен сигнал или извършват забранени маневри, значително намаляват броя си, когато знаят, че зоната е под автоматичен контрол. Посочва се още, че поставянето на такива системи върху съществуващи светофарни съоръжения ще спести и значителни разходи, като отчуждителни процедури, поставяне на нови стълбове, допълнително полагане на кабели и съпътстваща инфраструктура, което ще позволи на общините да внедряват контролни системи по-бързо, по-евтино и без да се нарушава градската среда.

Предлаганите промени са в синхрон с технологичните реалности, европейските практики и обществените очаквания за по-сигурни пътища.

С приетите днес промени се възлага на общинските съвети да определят чрез наредба условията и реда за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства. Предвижда се и изграждането на единна автоматизирана информационна система за регистрация, която да се използва от всички общини в страната. Самите условия за регистрация ще бъдат определени с единен подзаконов нормативен акт на Министерския съвет.

# Народно събрание #видеонаблюдение

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
3
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
4
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?
6
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: У нас

НА ЖИВО: Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
НА ЖИВО: Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
НА ЖИВО: Комисията по правни въпроси обсъжда промени в Изборния кодекс НА ЖИВО: Комисията по правни въпроси обсъжда промени в Изборния кодекс
Чете се за: 00:10 мин.
Одобрено е финансиране за родители на деца без места в детски заведения Одобрено е финансиране за родители на деца без места в детски заведения
Чете се за: 00:55 мин.
НС реши да се създаде единен национален регистър на електрическите тротинетки и техните собственици НС реши да се създаде единен национален регистър на електрическите тротинетки и техните собственици
Чете се за: 04:05 мин.
МС прие обновен план срещу тероризма МС прие обновен план срещу тероризма
Чете се за: 01:05 мин.
Одобрени са над 1 млн. евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в ясли или градини Одобрени са над 1 млн. евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в ясли или градини
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
НА ЖИВО: Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не" Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ