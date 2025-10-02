НСА посрещна своите студенти световни вицешампиони по волейбол

С бурни овации и горещи емоции НСА „Васил Левски“ посрещна своите студенти световни вицешампиони с националния ни отбор по волейбол.

Академичното ръководство и студенти приветстваха на крака Алекс Грозданов – капитан на отбора, Андрей Жеков – помощник-треньор, Венислав Антов - диагонал и Дамян Колев – либеро, а ректорът проф. Красимир Петков връчи на всеки от тях значка на Националната спортна академия.

„От името на академичното ръководство на НСА „Васил Левски“ ви благодаря за радостта, която донесохте на всички българи“, подчерта проф. Петков.

„Малко по-лесно е когато отидеш на състезание като колеблив и непознат отбор да се върнеш като втори в света. Доста по-трудно е, когато направиш един много позитивен резултат, признат не само в България, но и по целия свят, и се явиш на следващото изпитание от позицията на един от фаворитите. Това тепърва ще ги изпитвате. Респект за всичко, което постигнахте, гордеем се с вас. И не забравяйте, след волейбола трябва да се реализирате. Инвестицията в образованието си е изцяло ваша“, акцентира ректорът на НСА.

„Напълнихте ни сърцата! Здраве, здрави нерви и късмет ви пожелавам занапред, майсторството вече го имате, но трябва да продължите да се развивате във всяко отношение и образованието е изключително важна част от развитието на всеки човек. Играйте както досега с дух и сърце, без да се притеснявате, че понякога може и да загубите.“, добави към пожеланията проф. Николай Изов – помощник-ректор, а заместник-ректорът по учебната работа доц. Христо Андонов посъветва: „Дано занапред продължите така упорито да се подготвяте, да не се главозамайвате. Късмет във всичко!“.

„Благодаря за уважението, благодаря на Националната спортна академия за помощта към националния отбор! За нас е много важно да завършим образованието си, защото това помага много по пътя на професионалните спортисти. Работя с психолог, който е преподавател в спортната академия. Имаше много ключови моменти, които помогнаха и сега на световното първенство и през цялата година на подготовка.“, заяви капитанът на отбора Алекс Грозданов, с когото гл. ас. Иван Иванов от катедра „Психология, педагогика, социология“ на НСА провежда психологическо консултиране.

Волейболистите разгледаха Образователния и олимпийски център, където са изложени многобройни отличия на възпитаници на Академията, оставили ярка следа в световната спортна история.