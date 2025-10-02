БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НСА посрещна своите студенти световни вицешампиони по волейбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Още
Запази

Академичното ръководство и студенти приветстваха на крака Алекс Грозданов, Андрей Жеков, Венислав Антов и Дамян Колев.

НСА волейбол
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

С бурни овации и горещи емоции НСА „Васил Левски“ посрещна своите студенти световни вицешампиони с националния ни отбор по волейбол.

Академичното ръководство и студенти приветстваха на крака Алекс Грозданов – капитан на отбора, Андрей Жеков – помощник-треньор, Венислав Антов - диагонал и Дамян Колев – либеро, а ректорът проф. Красимир Петков връчи на всеки от тях значка на Националната спортна академия.

„От името на академичното ръководство на НСА „Васил Левски“ ви благодаря за радостта, която донесохте на всички българи“, подчерта проф. Петков.

„Малко по-лесно е когато отидеш на състезание като колеблив и непознат отбор да се върнеш като втори в света. Доста по-трудно е, когато направиш един много позитивен резултат, признат не само в България, но и по целия свят, и се явиш на следващото изпитание от позицията на един от фаворитите. Това тепърва ще ги изпитвате. Респект за всичко, което постигнахте, гордеем се с вас. И не забравяйте, след волейбола трябва да се реализирате. Инвестицията в образованието си е изцяло ваша“, акцентира ректорът на НСА.

„Напълнихте ни сърцата! Здраве, здрави нерви и късмет ви пожелавам занапред, майсторството вече го имате, но трябва да продължите да се развивате във всяко отношение и образованието е изключително важна част от развитието на всеки човек. Играйте както досега с дух и сърце, без да се притеснявате, че понякога може и да загубите.“, добави към пожеланията проф. Николай Изов – помощник-ректор, а заместник-ректорът по учебната работа доц. Христо Андонов посъветва: „Дано занапред продължите така упорито да се подготвяте, да не се главозамайвате. Късмет във всичко!“.

„Благодаря за уважението, благодаря на Националната спортна академия за помощта към националния отбор! За нас е много важно да завършим образованието си, защото това помага много по пътя на професионалните спортисти. Работя с психолог, който е преподавател в спортната академия. Имаше много ключови моменти, които помогнаха и сега на световното първенство и през цялата година на подготовка.“, заяви капитанът на отбора Алекс Грозданов, с когото гл. ас. Иван Иванов от катедра „Психология, педагогика, социология“ на НСА провежда психологическо консултиране.

Волейболистите разгледаха Образователния и олимпийски център, където са изложени многобройни отличия на възпитаници на Академията, оставили ярка следа в световната спортна история.

Свързани статии:

ВК Левски София посрещна като герои възпитаниците си от националния отбор по волейбол
ВК Левски София посрещна като герои възпитаниците си от националния отбор по волейбол
Чете се за: 04:40 мин.
Депутатите на крака за световните вицешампиони по волейбол
Депутатите на крака за световните вицешампиони по волейбол
Събитието е по повод спечелените сребърни медали и силното...
Чете се за: 01:32 мин.
#НСА Васил Левски #проф. Красимир Петков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
1
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
2
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода...
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
3
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
4
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
"С една инжекция не става нищо": Панацея ли е ваксината срещу шарката по дребните животни?
6
"С една инжекция не става нищо": Панацея ли е ваксината...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Волейбол

Ванеса Агбортаби остава в Марица Пловдив и през следващия сезон
Ванеса Агбортаби остава в Марица Пловдив и през следващия сезон
Предложиха Аспарух Аспарухов за почетен гражданин на Божурище Предложиха Аспарух Аспарухов за почетен гражданин на Божурище
Чете се за: 01:40 мин.
Варна посрещна подобаващо световния вицешампион Борис Начев Варна посрещна подобаващо световния вицешампион Борис Начев
Чете се за: 01:20 мин.
Стоил Палев се отказа от почивката си и започна подготовка с Левски Стоил Палев се отказа от почивката си и започна подготовка с Левски
Чете се за: 00:47 мин.
Жребият за Евроволей 2026 ще бъде изтеглен в събота Жребият за Евроволей 2026 ще бъде изтеглен в събота
Чете се за: 03:27 мин.
Лора Славчева остава в Марица Лора Славчева остава в Марица
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за автомобили временно са затворени Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за автомобили временно са затворени
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците" Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
Чете се за: 01:50 мин.
Общество
Анастасия Стойчева, НИМХ: Дъждът ще продължи още денонощие
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Катастрофа затвори временно движението в Кресненското дефиле и в...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Летището в Мюнхен беше затворено заради летящи дронове над него
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Разкриха самоличността на нападателя, който атакува синагога в...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ