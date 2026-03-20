"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царецово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването

от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 04:30 мин.
Мъж на апарат за дишане предупреждава, че спирането на тока застрашава живота му

На фона на високите сметки за ток жители на пловдивското село Царацово се оплакват от постоянни прекъсвания на електроподаването.

Хората споделят, че това затруднява ежедневието им и настояват дружеството да предприеме мерки за подобряване на услугата.

Заради прекъсванията на тока, селото често остава и без вода.

По думите на местните, прекъсванията не са инцидентни, а се случват често и затрудняват ежедневието им.

Един от жителите разказа кога за последно са останали без ток.

„На 17-ти нямаше ток, за цял ден тока идваше и спираше, като първото изключване беше в порядъка между 10 и 1, след което започнаха едни малки токови удари и после в 2 часа го спряха отново до 4,5. На следващия ден ние имахме, но от мои приятели в селото казаха, че тока отново е спирал в рамките на 30-45 минути, отново е нямало ток.“

Липсата на електричество създава сериозни трудности за домакинствата, особено за семейства с деца. Майка на три деца обясни.

„Ами доста трудно, то не е само това дете, аз имам 3 дечица и е много лошо, когато нямаш електрозахранване, било то за отопляване, в момента е студено, а било то да си изкапеш децата, да им сготвиш, ами не е лесно.“

Местни жители посочват, че проблемът не е от последната седмица, а е дългогодишен и включва и колебания в напрежението.

„ Да, през годините също е регистрирано по-ниско напрежение. Няколко от фазите липсват, води до аварии, подавали сме жалби. Но най-голям проблем е често спиране на захранването. То от своя страна води до спиране на водата.“

Особено тежка е ситуацията за хора със здравословни проблеми, обясни един от жителите, зависим от медицинска апаратура.

„Аз съм здравословно зависим от тъй наречен кислороден концентратор - на апаратно дишане. Няма ток, той е стационарен. Това е равносилно да ме обрекат на обесване да ме осъдят.“

От своя страна електроразпределителното дружество признава за единична по-сериозна авария през изминалата седмица, но отрича да има системен проблем. В официална позиция се посочва:

"Напрахме анализ на изключванията, конкретно за село Царецово, като очевидно трябва да посочим, че тази седмица, във вторник, 17 март, имаше една авария с по-голяма продължителност, няколко часа, по захранващ електропровод за селото. Дежурните екипи си реагирали във времето, но тук се е наложило взимане на допълнителни технически мерки, така че може да се възстанови захранването за цялото село. Продължаваме да следим цялостната схема на захранване на Царецово, включително и мрежата вътре в селото. Няма индикации за някаква сериозна аварийност.“

От ВиК обясниха, че липсата на ток автоматично води до спиране на водата, тъй като помпената станция е изцяло зависима от електрозахранването. Представител на дружеството уточни, че от началото на миналото година,към днешна дата са регистрирани 13 авариии има спиране от електрозахранването 3 пъти.

„Помпената станция е обвързана с електрозахранването, когато няма ток, няма и водоподаване към населеното место. Защото една помпена станция, за да може да работи, без да е зависимо от електрозахранването, трябва да има два независима източника на енергия", обясни инж.Тончо Иванов.

Той допълни, че инфраструктурата е остаряла.

„Водопроводната мрежа е много стара. Единственото решение е подмяната на цялата водопроводна мрежа.“

Кметът на селото също потвърди за проблемите и съобщи за предстоящи планови прекъсвания - на 26 ще бъде извършено пак планов ремонт, който ще бъде уведомен по надлежния ред.

Вижте повече в прякото включване на Мариела Хубинова.

ТОП 24

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
1
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
2
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
3
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
4
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Дъжд и сняг през следващите дни
5
Дъжд и сняг през следващите дни
Владимир Николов, "Прогресивна България": Не се чувствам политически използван
6
Владимир Николов, "Прогресивна България": Не се чувствам...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
4
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
6
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...

Още от: Общество

Цените на горивата - с колко е поскъкването в Русе?
Цените на горивата - с колко е поскъкването в Русе?
Модернизацията на БДЖ: Показват новия влак – част от инвестиция за над 320 млн. евро Модернизацията на БДЖ: Показват новия влак – част от инвестиция за над 320 млн. евро
Чете се за: 00:42 мин.
Мюсюлманите отбелязват Рамазан Байрам Мюсюлманите отбелязват Рамазан Байрам
Чете се за: 00:32 мин.
Заради високите сметки за ток: Омбудсманът свиква национална среща Заради високите сметки за ток: Омбудсманът свиква национална среща
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Илияна Йотова поздрави Националната организация "Малки български хора" Президентът Илияна Йотова поздрави Националната организация "Малки български хора"
Чете се за: 01:30 мин.
Представиха първия том на сборник за историята и културата на Западните покрайнини Представиха първия том на сборник за историята и културата на Западните покрайнини
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Предизборната кампания стартира: 14 партии и 10 коалиции влизат в битка за парламента
Предизборната кампания стартира: 14 партии и 10 коалиции влизат в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царецово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването "Няма ток – няма вода“: Жителите на Царецово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Цените на горивата - с колко е поскъкването в Русе? Цените на горивата - с колко е поскъкването в Русе?
Чете се за: 02:22 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари
Чете се за: 00:57 мин.
По света
6 пожарни гасиха пожар в автоморга в Хасково
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Без пробив: ЕС не успя да постигне съгласие за заем за Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След среща на върха на ЕС: Лидерите с мерки, които да ограничат...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пролетта настъпва: Започна цъфтежът на сакурите във Вашингтон
Чете се за: 00:37 мин.
По света
