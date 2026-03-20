"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царецово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването

На фона на високите сметки за ток жители на пловдивското село Царацово се оплакват от постоянни прекъсвания на електроподаването.

Хората споделят, че това затруднява ежедневието им и настояват дружеството да предприеме мерки за подобряване на услугата.

Заради прекъсванията на тока, селото често остава и без вода.

По думите на местните, прекъсванията не са инцидентни, а се случват често и затрудняват ежедневието им.

Един от жителите разказа кога за последно са останали без ток.

„На 17-ти нямаше ток, за цял ден тока идваше и спираше, като първото изключване беше в порядъка между 10 и 1, след което започнаха едни малки токови удари и после в 2 часа го спряха отново до 4,5. На следващия ден ние имахме, но от мои приятели в селото казаха, че тока отново е спирал в рамките на 30-45 минути, отново е нямало ток.“

Липсата на електричество създава сериозни трудности за домакинствата, особено за семейства с деца. Майка на три деца обясни.

„Ами доста трудно, то не е само това дете, аз имам 3 дечица и е много лошо, когато нямаш електрозахранване, било то за отопляване, в момента е студено, а било то да си изкапеш децата, да им сготвиш, ами не е лесно.“

Местни жители посочват, че проблемът не е от последната седмица, а е дългогодишен и включва и колебания в напрежението.

„ Да, през годините също е регистрирано по-ниско напрежение. Няколко от фазите липсват, води до аварии, подавали сме жалби. Но най-голям проблем е често спиране на захранването. То от своя страна води до спиране на водата.“

Особено тежка е ситуацията за хора със здравословни проблеми, обясни един от жителите, зависим от медицинска апаратура.

„Аз съм здравословно зависим от тъй наречен кислороден концентратор - на апаратно дишане. Няма ток, той е стационарен. Това е равносилно да ме обрекат на обесване да ме осъдят.“

От своя страна електроразпределителното дружество признава за единична по-сериозна авария през изминалата седмица, но отрича да има системен проблем. В официална позиция се посочва:

"Напрахме анализ на изключванията, конкретно за село Царецово, като очевидно трябва да посочим, че тази седмица, във вторник, 17 март, имаше една авария с по-голяма продължителност, няколко часа, по захранващ електропровод за селото. Дежурните екипи си реагирали във времето, но тук се е наложило взимане на допълнителни технически мерки, така че може да се възстанови захранването за цялото село. Продължаваме да следим цялостната схема на захранване на Царецово, включително и мрежата вътре в селото. Няма индикации за някаква сериозна аварийност.“

От ВиК обясниха, че липсата на ток автоматично води до спиране на водата, тъй като помпената станция е изцяло зависима от електрозахранването. Представител на дружеството уточни, че от началото на миналото година,към днешна дата са регистрирани 13 авариии има спиране от електрозахранването 3 пъти.

„Помпената станция е обвързана с електрозахранването, когато няма ток, няма и водоподаване към населеното место. Защото една помпена станция, за да може да работи, без да е зависимо от електрозахранването, трябва да има два независима източника на енергия", обясни инж.Тончо Иванов.

Той допълни, че инфраструктурата е остаряла.

„Водопроводната мрежа е много стара. Единственото решение е подмяната на цялата водопроводна мрежа.“

Кметът на селото също потвърди за проблемите и съобщи за предстоящи планови прекъсвания - на 26 ще бъде извършено пак планов ремонт, който ще бъде уведомен по надлежния ред.



