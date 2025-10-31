БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:02 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ню Йорк Рейнджърс се измъкна срещу Едмънтън в НХЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Запази

Джей Ти Милър се превърна в герой за Рейнджърс.

Ню Йорк Рейнджърс се измъкна срещу Едмънтън в НХЛ
Слушай новината

С гол на своя капитан Джей Ти Милър 2:49 минути след началото на продължението отборът на Ню Йорк Рейнджърс спечели с 4:3 визитата си на Едмънтън Ойлърс.

"Рейнджърите" изоставаха с два гола след края на втората третина, но показаха завидна воля срещу финалиста в последните две издания на купа "Стенли" и стигнаха до обрат, който им донесе втората поредна и общо пета победа през сезона.

Гостите от Ню Йорк поведоха в резултата шестата минута чрез Джони Броджински, но минута по-късно Дарнел Нърс възстанови равенството.

С гол на Мат Савойе при числено превъзходство в средата на втората третина Едмънтън излезе за пръв път напред в резултата, а отново Нърс бе точен за 3:1 в 11-ата минута на втория период.

Ню Йорк отговори с гол на Брейдън Шнайдер по-малко от 12 минути преди изтичането на редовното време, а четири минути след това Тайлър Редиш също се разписа за 3:3. В продължението дойде моментът на Милър, който от близка дистанция не сбърка за крайното 4:3 в полза на Рейнджърс.

Детройт Ред Уингс постигна трета си поредна победа след 4:3 след изпълнение на дузпи срещи Лос Анджелис Кингс.

"Червените криле" водеха с два гола аванс по-малко от 180 секунди преди края на мача, но две попадения на ветерана Кори Пери бяха на път да ги лишат от двете точки, давани на победителя в мача.

След безрезултатна първа третина, във втората Алекс Лаферие даде аванс на домакините от Лос Анджелис при числено намален състав. Той обаче се задържа по-малко от минута, тъй като Детройт все пак съумя да използва човека в повече, който имаше на леда в този момент и изравни чрез Алекс ДеБринкат.

Нов гол при числен аванс, този път на Марко Каспер, даде аванс на Детройт в 16-ата минута втората третина.

Пет минути преди изтичането на редовното време Каспер реализира втория си гол в мача и изглеждаше, че е подсигурил успеха на "червените криле".

40-годишният Кори Пери обаче бе на друго мнение и с два гола в рамките на 40 секунди възстанови равенството при 3:3 само минута и половина преди края.

В оставащото редовно време, както и в продължението от пет минути нов гол не падна, което доведе до изпълнение на дузпи. При тях вратарят Кам Талбот отрази и трите шайби към вратата си, а победният изстрел бе дело на Лукас Реймънд, който вкара единствената дизпа за Детройт.

Трета поредна победа записа и съставът на Филаделфия Флайърс, който надигра гостуващия Нешвил Предатърс с 4:1.

Две попадения за петия пореден успех на "летците" у дома реализира Тревър Зеграс, който добави и асистенция и вече има 11 точки на сметката си по системата гол плюс пас.

Зеграс даде аванс на Филаделфия в 13-ата минута на втория период, а три минути след това изработи гола за Джейми Драйсдейл за 2:0.

Матю Ууд върна един гол за Нешвил точно преди втората почивка, но в заключителния трети период Зергас и Травис Конечни на празна врата оформиха изразителния успех на домакините.

#НХЛ 2025/2026 #Едмънтън Ойлърс #Ню Йорк Рейнджърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
2
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
3
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир Рагевски
4
Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир...
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации
5
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да...
Издирва се 15-годишно момиче, в неизвестност е от 3 дни
6
Издирва се 15-годишно момиче, в неизвестност е от 3 дни

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
6
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...

Още от: Зимни

Обратното броене до началото на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 започва
Обратното броене до началото на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 започва
Светът отбелязва 100 дни до началото на Зимните олимпийски игри Светът отбелязва 100 дни до началото на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:55 мин.
Коул Кофлид постави клубен рекорд при драматичен успех на Монреал в НХЛ Коул Кофлид постави клубен рекорд при драматичен успех на Монреал в НХЛ
Чете се за: 07:00 мин.
Линдзи Вон влиза в олимпийския сезон без нищо за губене Линдзи Вон влиза в олимпийския сезон без нищо за губене
Чете се за: 02:30 мин.
Жулия Симон може да бъде изправена пред спортно наказание Жулия Симон може да бъде изправена пред спортно наказание
Чете се за: 01:02 мин.
Микаела Шифрин гледа изцяло към Олимпийските игри през февруари Микаела Шифрин гледа изцяло към Олимпийските игри през февруари
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Защо се провали срещата между Тръмп и Путин? Защо се провали срещата между Тръмп и Путин?
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното? Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Бюджет 2026: Синдикати и работодатели с критики към параметрите на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
С почти 300 км/ч: Ураганът "Мелиса" взе 44 жертви
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Иран за възобновяването на ядрените опити на САЩ: Безотговорно -...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ