Облак от африкански прах преминава над Гърция

Облак от африкански прах от районите на Либия и Египет преминава над Гърция и се очаква да се задържи до утре, съобщават гръцки медии.

Преносът на прахови частици достигна своя пик днес, като явлението засегна столицата Атина и други части на страната.

По данни на гръцката платформа за наблюдение и анализ на атмосферните явления и на Националната обсерватория на Атина, валежите, съпътстващи явлението, са допринесли за намаляване на концентрациите на прах, поради което качеството на въздуха не е значително влошено.

Най-високите концентрации на прах се очакват главно в Южна Гърция и на остров Крит. Според прогнозите валежите могат да доведат и до т. нар. "кални дъждове", които се очаква да обхванат Централна Гърция, включително областта Атика, включваща столицата Атина.

Явлението е характерно за региона и се дължи на пренос на прахови частици от Северна Африка към Източното Средиземноморие при съответните атмосферни условия.