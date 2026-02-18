БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обрат изстреля Канада на олимпийски полуфинал по хокей на лед

Спорт
Канадците пречупиха Швейцария.

Обрат изстреля Канада на олимпийски полуфинал по хокей на лед
Финландия направи обрат победи драматично с 3:2 след продължение Швейцария и се класира за полуфиналите на олимпийския турнир по хокей на лед при мъжете. Шампионът от 2022 година изоставаше с 0:2 след първия период, но успя да изравни в последните минути на редовното време, докато Канада победи с 4:3 след продължение състава на Чехия.

Дамиен Риат и Нино Нидерайтер дадоха аванс за швейцарския отбор след малко повече от 15 минути игра. Себастиан Ахо, който носи екипа на Каролина в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), върна един гол за финландците. Миро Хейсканен изравни само минута и 12 секунди преди финалната сирена.

Артури Лехконен беше точен 3:23 минути след началото на допълнителния период, носейки ценния успех в полза на Финландия.

В друг двубой от четвъртфиналите Канада се наложи драматично с 4:3 след продължение срещу Чехия. Мич Марнър се разписа в допълнителния период. Фаворитът за спечелване на турнира изоставаше с 1:2 и 2:3, но успя да се добере до равенство след редовното време.

Маклин Челебрини даде аванс в полза на "кленовите листа", но Лукаш Седлак и Давид Пастрнак се разписаха в полза на чехите. Нейтън Маккинън изравни при числено превъзходство на леда за Канада, а третият гол за Чехия падна в третата част и беше дело на Ондрей Палат.

Канадците отново изравниха чрез Ник Сузуки 16:33 минути след началото на последната третина, за да се стигне до решителното попадение на Мич Марнър 1:22 минути след началото на продължението.

Ветеранът Сидни Крозби напусна канадския отбор с контузия във втората част.

По-късно тази вечер отборът на САЩ се изправя срещу Швеция в последния четвъртфинал от олимпийския турнир в Милано-Кортина.

Словакия вече се наложи с 6:2 срещу Германия. На полуфиналите отборите ще бъдат подредени спрямо ранглистата, като най-високо поставеният от класиралите се ще срещне най-ниско подредения.

#Национален отбор на Швейцария по хокей на лед #Национален отбор на Канада по хокей на лед за мъже #Милано/Кортина 2026

