Обрат лиши Константин Костадинов и Тенерифе от медал в Шампионска лига

Константин Костадинов и Ла Лагуна Тенерифе останаха на крачка от бронзовите медали в Шампионската лига. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично пред АЕК Атина със 73:77 в мача за третото място, който се изигра в "Сунел Арена" на гръцка земя.

Българският национал се включи от резервната скамейка и остана в игра 13 минути. За това време българският национал финишира с 3 точки, 2 борби и 1 открадната топка. При стрелбата си крилото бе 1/2 от средно разстояние и 1/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Така съставът на Чус Виодорета не успя да спечели отличие от заключителната фаза на най-силния турнир, организиран от ФИБА. По този начин испанците за първи път завършват на четвърто място в надпреварата. От своя страна гърците стигат до бронза в Шампионска лига за първи път в своята история.

ATHLETIC UNION OF KOMEBACKS



AEK doing their thing, completing the COMEBACK#BasketballCL x #FinalFour | @aekbcgr pic.twitter.com/pvZ55F5OHM — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 11, 2025

Испанците поставиха силно начало и натрупването на двуцифрената разлика не закъсня, повеждайки с 10 точки в края на първата част. Символичните домакини останаха в ролята на лидери и през целия втори период, а на голямата почивка фиксираха 39:28 в своя полза.

As soon as Rayjon Tucker stole that ball, I fastened my seatbelt #BasketballCL x #FinalFour | @aekbcgr pic.twitter.com/19NCp0eaXV — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 11, 2025

Ситуацията на паркета не се промени особено много и при подновяването на играта, когато „златисто-черните“ продължиха в същия дух и след 30 минути игра дръпнаха с 9 точки. Гърците не се отказаха и във финалната десетка сътвориха нов силен щурм, за да постигнат пълен обрат в последните секунди и да се поздравят с успеха.

COMEB-AEK@aekbcgr TAKE THE LEAD FOR THE FIRST TIME OF THE GAME#BasketballCL x #FinalFour pic.twitter.com/xFd5DzzV83 — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 11, 2025

Дейвид Крамер бе над всички за испанците с 15 точки. Хайме Фернанес наниза 14, Марелиньо Уерташ завърши с 10.

Рейджон Тъкър даде тон на победителите с 20 точки.