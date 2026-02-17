Обрат в Олимпик Марсилия: Мехди Бенатия остава и поема цялата спортно-техническа власт

Ръководната криза в Олимпик Марсилия претърпя неочакван обрат. След като в неделя футболният директор Мехди Бенатия обяви, че подава оставка след напускането на треньора Роберто Де Дзерби, сега става ясно, че той ще остане в клуба и дори ще получи разширени правомощия до края на сезона.

Новината бе разпространена от френското издание „Екип“, позовавайки се на официално комюнике на собственика Франк Маккорт.

Според съобщението ролята на президента Пабло Лонгория ще бъде преформулирана и ограничена основно до институционални функции.

„Ролята на Пабло Лонгория трябва да еволюира към институционални отговорности, като ще представлява Олимпик Марсилия пред френските и европейските инстанции“, се казва в позицията.

Бенатия ще има водеща роля в спортно-техническите решения, включително при избора на нов старши треньор. Очаква се той да финализира преговорите с бившия наставник на Рен Хабиб Бей, с когото вече са водени разговори преди подадената оставка.

Така до края на кампанията мароканецът ще концентрира в ръцете си ключовите решения, свързани със спортната политика на марсилци.