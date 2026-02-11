Марсилия уволни Де Дзерби

Олимпик Марсилия официално се раздели със старши треньора си Роберто Де Дзерби. Новината бе потвърдена от клуба чрез официално съобщение, в което се уточнява, че раздялата е по взаимно съгласие.

Решението идва след тежката загуба с 0:5 от Пари Сен Жермен в дербито от Лига 1, както и след отпадането на тима от Шампионската лига през миналия месец. Ръководството на марсилци е провело разговори със собственика, президента, спортния директор и самия треньор, след които е било взето решение за промяна начело на представителния отбор.

„Това беше трудно колективно решение, взето след внимателно обмисляне и в най-добрия интерес на клуба, с цел да се отговори на спортните предизвикателства в края на сезона“, се казва в официалната позиция, цитирана от Ройтерс.

Де Дзерби пое Олимпик Марсилия през 2024 година след успешен период начело на Брайтън в английската Висша лига. В първия си сезон във Франция той изведе тима до второто място в шампионата, но настоящата кампания се оказа далеч по-трудна.

В момента „синьо-белите“ заемат четвъртата позиция в класирането на Лига 1 с 39 точки – на 12 зад лидера Пари Сен Жермен, което допълнително засили напрежението около бъдещето на италианския специалист.