Обратен момент: Възобновяемата енергия изпревари въглищната за първи път в историята

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 01:20 мин.
По света
През последните 50 години въглищата бяха основния източник за производство на електричество

Обратен момент: Възобновяемата енергия изпревари въглищната за първи път в историята
За първи път в историята на човечеството, през изминалите 6 месеца за производството на ток са използвани повече възобновяеми източници на енергия, отколкото въглища. Данните са на глобалния енергиен мозъчен тръст Еber.

През последните 50 години въглищата бяха основния източник за производство на електричество. През първата половина на годината, обаче, в света е произведена почти с една трета повече слънчева енергия в сравнение със същия период на 2024 г, а производството на вятърна енергия се е увеличило с малко над 7%.

Според доклада на Ember, глобалният обрат в използването на повече възобновяеми източници се дължи на Китай и Индия, които са изградили много соларни и вятърни паркове. САЩ и Европа, обаче, продължават да разчитат повече на изкопаеми горива.

В отделен доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ) се прогнозира, че до края на десетилетието глобалните възобновяеми енергийни източници биха могли да се увеличат двойно, като се очаква 80% от новите мощности за чиста енергия да бъдат от слънчева енергия.

