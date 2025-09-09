БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Официално: Емил Ценов преминава в Оренбург

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
По неофициални данни ЦСКА 1948 ще получи 700 000 евро от руския тим за правата на 23-годишния централен бранител.

Емил Ценов
Снимка: Startphoto.bg
Капитанът на ЦСКА 1948 Емил Ценов напусна клуба и осъществи трансфер в руския Оренбург. Това съобщиха "червените" в страницата си във Фейсбук.

"Благодарим ти, капитане! ЦСКА официално се разделя с Емил Ценов, който поема към ново предизвикателство в редиците на руския ФК Оренбург. Емо остави ярка следа с червената фланелка и беше истински лидер на терена и извън него. Желаем му здраве, късмет и много успехи в новия клуб", написаха от клуба.

Още преди няколко дни финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов анонсира предстоящата раздяла, а междувременно Ценов направи и дебюта си за националния отбор на България в срещата с Испания от квалификациите за световното първенство.

По неофициални данни ЦСКА 1948 ще получи 700 000 евро от Оренбург за правата на 23-годишния централен бранител, а неговият договор с руския тим ще бъде за три години.

#ФК Оренбург #Емил Ценов #ПФК ЦСКА 1948

