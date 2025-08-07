БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Официално: Лос Анджелис ФК представи Хюн-мин Сон

от БНТ
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Трансферът на корееца е най-скъп в историята на МЛС.

Хюн-мин Сон
Снимка: БГНЕС
Хюн Мин Сон официално се присъедини към Лос Анджелис ФК за рекордна за Мейджър лийг сокър трансферна сума от над 20 млн. паунда. Той парафира договор за две години, с опция за още две.

Нападателят обяви решението си да напусне Тотнъм, където прекара цели 10 сезона, на емоционална пресконференция преди контролата с Нюкасъл в родната Южна Корея миналата неделя. Това беше последният му мач с екипа на "шпорите".

Сон е четвърти в реализаторската листа на Тотнъм за всички времена, единствено зад Хари Кейн, Джими Грийвс и Боби Смит. Той има 173 гола и 101 асистенции за "шпорите" във всички турнири, включително 127 попадения и 27 завършващи подавания в 333 срещи във Висшата лига.

Последният му официален двубой е победата над Манчестър Юнайтед с 1:0 във финала на Лига Европа в Билбао. Тогава той се появи от резервната скамейка след почивката и вдигна трофея след последния съдийски сигнал - първи за тима от 2008-а насам.

"От Ел Ей направиха всичко възможно, за да дойда тук. Ако трябва да бъда честен, първият ми избор не бе това. Но (генералният мениджър на ЛАФК) Джон Торингтън бе първият, който ми се обади след края на миналия сезон и промени намеренията ми. Щастлив съм да видя толкова много корейски фенове тук. Тяхна подкрепа е наистина невероятна. Иска ми се още сега да изляза на терена и да покажа на какво съм способен. Тук съм, за да играя и да побеждавам", каза нападателят.

"Да напусна Тотнъм не беше лесно, защото аз дадох всичко от себе си за този отбор. Но се нуждаех от ново предизвикателство и затова избрах ЛАФК. Вече съм стар, но все още съм добре физически, имам краката и качеството в играта", каза още той.

