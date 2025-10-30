Официално: Ювентус представи Спалети

Ювентус назначи Лучано Спалети на поста старши треньор, съобщават от италианския клуб в четвъртък. Грандът от Торино уволни Игор Тудор, под чието ръководство беше записана негативна серия от осем поредни мача без победа във всички турнири.

"Бианконерите" са на седмо място в класирането в Серия А, а 66-годишният специалист е бивш треньор на Интер Милано, Наполи, Рома и националния отбор на Италия.

Договорът на опитния треньор със Старата госпожа е за осем месеца. Контрактът ще бъде подновен автоматично с още два сезона, ако отборът се класира за Шампионската лига.

В сряда Ювентус победи с 3:1 Удинезе под ръководството на временния наставник Масимо Брамбила. "Бианконерите", които не са печелили титлата от 2020 година, смениха последователно Тиаго Мота и Игор Тудор в рамките на само за един сезон.

В петък Лучано Спалети ще даде пресконференция.