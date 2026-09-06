Огнян Младенов: Липсата на късмет ни попречи да се приберем с точка

Огнян Младенов смята, че липсата на късмет е попречила на ЦСКА да се поздрави с още един успех в Първа лига. Отборът от Бистрица отстъпи срещу Левски с 0:1 на стадион „Георги Аспарухов“, а помощник-треньорът смята, че е видял повече положителни неща.

Той трябваше да довърши мача за гостите, които останаха без своя старши треньор – Александър Александров, който бе изгонен в края на мача.

"Изиграхме равностоен мач срещу Левски, но липсата на късмет ни попречи да се приберем с точка. Игровият ни план се получи добре. Успяхме да се противопоставим на Левски с повече движение без топка и ни се получи добре до края. Продължаваме да се развиваме и искаме отборът да става все по-добър, да покажем нашия стил. В голяма част от двубоя тези неща се получиха, но за съжаление не успяхме да вземем това, за което дойдохме", каза Младенов.