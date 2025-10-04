БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Огромен успех за България! Малена Замфирова е №1 млад спортист на Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Деца
Запази
Слушай новината

16-годишната Малена Замфирова направи нещо историческо – тя спечели голямата награда „Пьотър Нуровски“ на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) и беше обявена за най-добрия млад спортист на Европа!

Церемонията се проведе в Малта, където представители на всички олимпийски комитети от континента единодушно оцениха постиженията на българската сноубордистка.

„Много сме щастливи, че нашето изключително и талантливо момиче беше оценено от цяла Европа“, каза Весела Лечева след победата.

С наградата Малена получава и чек за 15 000 евро, които ще използва за спортната си подготовка.

През март тя спечели златен медал в отборното състезание по паралелен слалом и сребърни медали в паралелния слалом и гигантския слалом на Световното първенство за юноши в Полша.

Преди гласуването Малена изнесе впечатляваща реч пред делегатите, в която защити мястото на паралелния гигантски слалом в олимпийската програма. Тя беше аплодирана от всички в залата и лично поздравена от председателя на ЕОК Спирос Капралос.

Последвайте ни

ТОП 24

Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
1
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас (СНИМКИ)
2
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас...
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
3
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
4
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес видяхме точно обратното
5
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
6
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
4
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: У нас

Фалшива бомбена заплаха заради изпуснат полет
Фалшива бомбена заплаха заради изпуснат полет
Бедствено положение и първа жертва заради лошото време Бедствено положение и първа жертва заради лошото време
Чете се за: 00:30 мин.
В неделя честваме Международния ден на учителя В неделя честваме Международния ден на учителя
Чете се за: 00:07 мин.
Шестокласници на тест по математика и преразглеждане на промените на МОН Шестокласници на тест по математика и преразглеждане на промените на МОН
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 03.10.2025 г. Новините 03.10.2025 г.
Чете се за: 04:02 мин.
Когато класната стая срещне офиса: Балканска конференция в София Когато класната стая срещне офиса: Балканска конференция в София
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200 Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Израел се подготвя да посрещне останалите заложници
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Да не чакаме последния момент за обръщане на парите в евро, призова...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Летището в Мюнхен отново спря полетите заради дронове
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Рапърът Диди влиза в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ