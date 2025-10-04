Огромен успех за България! Малена Замфирова е №1 млад спортист на Европа

16-годишната Малена Замфирова направи нещо историческо – тя спечели голямата награда „Пьотър Нуровски“ на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) и беше обявена за най-добрия млад спортист на Европа!

Церемонията се проведе в Малта, където представители на всички олимпийски комитети от континента единодушно оцениха постиженията на българската сноубордистка.

„Много сме щастливи, че нашето изключително и талантливо момиче беше оценено от цяла Европа“, каза Весела Лечева след победата.

С наградата Малена получава и чек за 15 000 евро, които ще използва за спортната си подготовка.

През март тя спечели златен медал в отборното състезание по паралелен слалом и сребърни медали в паралелния слалом и гигантския слалом на Световното първенство за юноши в Полша.

Преди гласуването Малена изнесе впечатляваща реч пред делегатите, в която защити мястото на паралелния гигантски слалом в олимпийската програма. Тя беше аплодирана от всички в залата и лично поздравена от председателя на ЕОК Спирос Капралос.