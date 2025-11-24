Оклахома не прости на Портланд в НБА

Воден от Шей Гилджъс-Алекзандър за пореден път, Оклахома Сити Тъндър постигна убедителен успех над Портланд Трейл Блейзърс със 122:95 в Националната баскетболна асоциация (НБА). „Гръмотевиците“ взеха реванш за единствената си загуба през сезона, дошла като гост на Портланд на 5 ноември. Този път отборът на Марк Дейно не остави шанс на съперника си и водеше с поне 20 точки още от края на първата част. С този резултат Тъндър продължи победната си серия на 9 поредни мача и вече е с баланс 17-1 от началото на редовния сезон.

Миналогодишният носител на приза за „Най-полезен играч“ - Шей Гилджъс-Алекзандър, отбеляза 37 точки без изобщо да вземе участие в заключителната част на мача, а към тях канадецът добави 7 асистенции и 5 борби. Ейджей Мичъл помогна с 20 точки, а третият най-резултатен играч беше Айзея Джо с 10 точки, като никой друг не достигна двуцифрен актив за тима от Оклахома.

За Портланд Джерами Грант записа 21 точки за 24 минути на паркета, но не получи помощ от съотборниците си. Тимът от Орегон вече е с баланс от 7 успеха и 10 поражения.

Финикс Сънс надигра Сан Антонио Спърс със 111:102 като домакин и вече е в серия от 10 победи и само две загуби в последните си 12 мача. „Слънцата“ прекъснаха победната серия на Спърс, които все още са без Виктор Уембаняма. Дилън Брукс беше най-резултатен за победителите с 25 точки, а Девин Букър записа 24 точки, 7 асистенции и 5 борби. Двама играчи завършиха с дабъл-дабъл за Финикс - Джордан Гудуин с 15 точки и 10 борби, и Марк Уилямс с 14 точки и 11 борби.

За „шпорите“ Де'Арън Фокс отбеляза 26 точки, а Девин Васел - 17. Това обаче не стигна на тексасци, които още очакват завръщането на „Новобранец на годината“ за 2024-а.

Джейлън Браун отново прехвърли границата от 30 точки за Бостън Селтикс при победата със 138:129 над Орландо Меджик в най-резултатния двубой от вечерта. Браун отбеляза 35 при стрелба 14 от 26, към което добави и 8 асистенции. Анфърни Саймънс помогна с 23 точки и 5 асистенции, а Пейтън Причард се отчете с 19 точки, 8 асистенции и 5 борби.

За отбора от Флорида Джет Хауърд записа рекордно постижение за кариерата си откъм резултатност с 30 точки и 7 борби. Дезмънд Бейн и Джейс Ричардсън бяха с по 18 точки, но това не достигна на Орландо за успеха.

Маями Хийт надви Филаделфия 76ърс със 127:117 като гост. Норман Пауъл завърши с 32 точки, Хайме Хакес-джуниър вкара 10 от 12-те си стрелби за 22 точки, а Кел'Ел Уеър (20 точки и 16 борби) и Бам Адебайо (18 точки и 13 борби) завършиха с дабъл-дабъл за „горещите“.

За Сиксърс Тайрийз Макси се отличи с 27 точки и 6 асистенции, а Андре Дръмънд записа дабъл-дабъл с 14 точки и впечатляващите 24 борби.

Под водачеството на Лука Дончич и с неостаряващия ЛеБрон Джеймс, Лос Анджелис Лейкърс постигна десети успех от началото на кампанията със 108:106 срещу Юта Джаз. Дончич отбеляза 33 точки, 8 асистенции и 11 борби, а Джеймс добави 17 точки, 8 асистенции и 6 борби. Остин Рийвс се отчете с дабъл-дабъл от 22 точки и 10 борби.

За Джаз Кийонте Джордж беше най-резултатен с 27 точки, 8 асистенции и 5 борби, а Лаури Марканен завърши с 20 точки.

Кливланд Кавалиърс се наложи над Лос Анджелис Клипърс със 120:105 като домакин. Завръщането на Кауай Ленърд не помогна на отбора от Калифорния и той вече е с 12 загуби и едва 5 успеха от началото на сезона. Донован Мичъл поведе Кавалиърс с 37 точки, 6 асистенции и 8 борби, а Еван Мобли се отчете с дабъл-дабъл с 18 точки и 10 борби.

Центърът на Клипърс Ивица Зубац записа 33 точки, при стрелба 15 от 22, и 18 борби, 7 от които в атака. Ленърд отбеляза 20 точки и отне 3 топки, а Джеймс Хардън завърши с 19 точки, но пропусна и осемте си стрелби отдалеч.