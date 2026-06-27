Оклахома Сити ще задържи центъра Айзея Хартенщайн за още три сезона

Носителят на титлата 2025 година в Националната баскетболна асоциация (НБА) Оклахома Сити Тъндър ще задържи важна част от шампионския си състав в лицето на центъра Айзея Хартенщайн.

28-годишният американец, който може да играе и като тежко крило, ще остане в тима до края на сезон 2028/29, което ще му донесе общо възнаграждение от 134 милиона долара за общо петте сезона с "гръмотевиците".

Хартенщайн се присъедини към състава като свободен агент през 2024 година и изигра ключова роля в похода към титлата през 2024/25. През изминалите две кампании той игра 104 пъти (99 като титуляр) в редовния сезон, както и участва в 35 от 38 възможни плейофни срещи.

За осемте си сезона в НБА с Хюстън Рокетс, Денвър Нъгетс, Кливланд Кавалиърс, Лос Анджелис Клипърс, Ню Йорк Никс и Оклахома Сити, той има средно по 7,1 точки, 6,7 борби и 2,2 асистенции за 426 двубоя (160 като титуляр).

През миналия сезон Тъндър достигнаха до финалите на Западната конференция за втора поредна година, но отстъпиха в седем мача на Сан Антонио Спърс.