Олга Попова и Биляна Дудова излизат на тепиха във втория ден при жените на еврошампионата по борба

Олга Попова и Биляна Дудова излизат във втория ден при жените на европейското първенство по борба в Тирана, Албания.

Попова ще спори с испанката Лидия Перез Турино, втора на турнира „Дан Колов“ тази година, при 59-килограмовите.

В категория до 62 кг Дудова очаква победителката от двубоя между Амели Дуар (Франция), втора на турнира „Дан Колов“, и Грейс Бюлен (Норвегия), четирикратна европейска шампионка, втора в света и трета на Олимпийските игри в Париж през 2024 година.

Дудова е световна и 4-кратна европейска шампионка.

Даниела Бръснарова (68) и Ванеса Георгиева (76), които стартираха днес и загубиха в първия кръг, не успяха да продължат на репешажите и приключиха участието си.

Срещите в четвъртък започват от 11:30 часа. Финалите стартират в 19:00 часа пряко по БНТ 3 и ТУК.