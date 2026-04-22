НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3

Време е за първото голямо първенство по борба за 2026 година.

Тирана приема европейския елит в трите стила.

Всяка схватка за отличие в албанската столица ще бъде наситена с класа и интрига.

България отново ще разчита на своите звезди в битката за медалите.

Гледайте финалите на шампионата всяка вечер от 21 до 26 април.



Първенството започна с три медала за България.

Семен Новиков завоюва сребро в категория до 87 кг на класическата борба. Олимпийският шампион отстъпи на чеченеца с датски паспорт Турал Бисултанов, трети на Олимпийските игри Париж 2024.

Стефан Григоров, в най-леката категория до 55 кг. също донесе медал за страната ни след успех над арменеца Манвел Хачатрян.

Кирил Милов в категория до 97 кг класически стил също се пребори за отличие, като се класира за финала след успех над руснака Артур Саргсян със 7:1.

Битките за медалите може да проследите на живо ТУК и по БНТ всяка вечер от 19:00 ч.