Олимпиакос №1 на турнир в Крит, Александър Везенков с ключова роля

Александър Везенков се представи на висота за Олимпиакос, който завоюва първото място на турнира в Крит. Българинът и неговите съотборници спечелиха дуела с Цървена звезда на Коди Милър-Макинтайър, след като надделяха с 86:83 във финала, изигран на кипърска земя.

Спортист №1 България намери място в стартовата петица и изигра основна роля за успеха на "червено-белите". Българският национал постави името си сред реализаторите. Крилото се прибра в съблекалнята с 16 точки, 3 асистенции и 1 открадната топка за 25 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/3 от средна дистанция, 2/4 зад арката и 4/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

От своя страна Милър-Макинтайър също попадна в стартовата петица за "звездашите". Американецът с български паспорт също остави добри впечатления в нападение. Гардът завърши с 10 точки, 4 овладени под двата ринга топки, 5 асистенции и 1 отнета топка за 28 игрови минути. При стрелбата си гардът бе 3/6 от близко разстояние/ 1/6 от тройката и 1/2 от наказателната линия.

Селекцията на Йоргос Барцокас спечели за втори пореден път преди старта на новия сезон, като финишира с три победи и две загуби, с колкото е и съставът, воден от Янис Сфейропулос. За Везенков и компания предстои турнирът за Суперкупата на Гърция, който ще се състои на 26 и 27 септември в Родос. На полуфиналите действащите шампиони на Гърция ще спорят с Кардица. От своя страна отборът от Белград ще участва за Суперкупата на ВТБ Лигата на 24-и и 25-и, като в първия мач ще срещне ЦСКА Москва.

„Червено-белите“ на бърза ръка намериха пътя към водачеството в дебютните минути и в края на встъпителния период и съумяха да си издействат актив от 4 точки. “Звездашите“ имаха с какво да отвърнат на удара в следващата десетка, особено в офанзивен план, което бе достатъчни не само да поставят равенството на таблото, а и да провокират пълния обрат, оттегляйки се в съблекалнята при 44:39.

Тимът от Пирея отговори на предизвикателството в хода на третия период и си припомни какво е да играе ролята на лидер, повеждайки с 3-точков аванс след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт драмата не отстъпи и водачеството често сменяше своя притежател, но в заключителните секунди действащите шампиони на Гърция измъкнаха успеха.

Еван Фурние се разписа със 17 точки за "червено-белите". Тайлър Дорси остави на сметката си 11.

Хасиел Риверо регистрира 16 точки и 6 борби за "звездашите". Джордан Нуора наниза 15, Тайсън Картър приключи с 14.