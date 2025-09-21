Олимпиакос №1 на турнир в Крит, Александър Везенков с ключова роля

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Българският национал отново бе на висота за тима от Пирея, който загря за старта на сезона.

Александър Везенков
Снимка: olympiacosbc.gr
Александър Везенков се представи на висота за Олимпиакос, който завоюва първото място на турнира в Крит. Българинът и неговите съотборници спечелиха дуела с Цървена звезда на Коди Милър-Макинтайър, след като надделяха с 86:83 във финала, изигран на кипърска земя.

Спортист №1 България намери място в стартовата петица и изигра основна роля за успеха на "червено-белите". Българският национал постави името си сред реализаторите. Крилото се прибра в съблекалнята с 16 точки, 3 асистенции и 1 открадната топка за 25 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/3 от средна дистанция, 2/4 зад арката и 4/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

От своя страна Милър-Макинтайър също попадна в стартовата петица за "звездашите". Американецът с български паспорт също остави добри впечатления в нападение. Гардът завърши с 10 точки, 4 овладени под двата ринга топки, 5 асистенции и 1 отнета топка за 28 игрови минути. При стрелбата си гардът бе 3/6 от близко разстояние/ 1/6 от тройката и 1/2 от наказателната линия.

Селекцията на Йоргос Барцокас спечели за втори пореден път преди старта на новия сезон, като финишира с три победи и две загуби, с колкото е и съставът, воден от Янис Сфейропулос. За Везенков и компания предстои турнирът за Суперкупата на Гърция, който ще се състои на 26 и 27 септември в Родос. На полуфиналите действащите шампиони на Гърция ще спорят с Кардица. От своя страна отборът от Белград ще участва за Суперкупата на ВТБ Лигата на 24-и и 25-и, като в първия мач ще срещне ЦСКА Москва.

„Червено-белите“ на бърза ръка намериха пътя към водачеството в дебютните минути и в края на встъпителния период и съумяха да си издействат актив от 4 точки. “Звездашите“ имаха с какво да отвърнат на удара в следващата десетка, особено в офанзивен план, което бе достатъчни не само да поставят равенството на таблото, а и да провокират пълния обрат, оттегляйки се в съблекалнята при 44:39.

Тимът от Пирея отговори на предизвикателството в хода на третия период и си припомни какво е да играе ролята на лидер, повеждайки с 3-точков аванс след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт драмата не отстъпи и водачеството често сменяше своя притежател, но в заключителните секунди действащите шампиони на Гърция измъкнаха успеха.

Еван Фурние се разписа със 17 точки за "червено-белите". Тайлър Дорси остави на сметката си 11.

Хасиел Риверо регистрира 16 точки и 6 борби за "звездашите". Джордан Нуора наниза 15, Тайсън Картър приключи с 14.

