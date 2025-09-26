Олимпиакос е на финал за Суперкупата на Гърция, Везенков отново над всички

Отборът на Олимпиакос се класира по убедителен начин за финала за Суперкупата на Гърция, след като победи с 89:56 (28:20, 19:5, 18:13, 24:18) състава на Кардица. Дуелът се проведе на о-в Родос и премина изцяло под диктовката на Александър Везенков и неговите съотборници.

На финала утре от 20:00 часа българско време Олимпиакос, който е настоящият носител на отличието, ще срещне отбора на Промитеас.

Везенков беше титуляр и за 20 минути на терена завърши като най-резултатен за успеха с 16 точки, 6 борби и 1 асистенция.

Баскетболистите на Олимпиакос контролираха мача и постепенно увеличаваха разликата, която достигна 34 точки. Особено категорична бе втората част, в която грандът от Пирея реализира 19 точки срещу 5 за състава на Кардица.

На почивката преднината на Олимпиакос беше 47:25, а преди последните 10 минути резултатът в полза на Везенков и съотборниците му бе 65:38.