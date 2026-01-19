Олимпик Лион се наложи с 2:1 над Брест

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Двете попадения за “хлапетата” паднаха в края на първата част, след червен картон за гостите още в 19-ата минута.

Олимпик Лион спечели с 2:1 домакинството си на Брест в мач от 18-ия кръг на Лига 1. И двете попадения за “хлапетата” паднаха в края на първата част, когато Павел Шулц и Абнер се разписаха. Гостите останаха с човек по-малко още в 19-ата минута, когато Ромен Дел Кастильо бе изгонен.

Брест стигна до гол чрез резервата Ерик Ебимбе три минути преди края на редовното време, а в добавеното време на срещата можеше и да изравни.

Лион отбеляза трето попадение в 60-ата минута чрез Шулц, но след преглед на ВАР бе отсъдена засада.

Победата извежда Олимпик Лион на четвъртата позиция в генералното класиране с 33 точки, докато Брест са на десета позиция с 22 пункта.

