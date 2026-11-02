Олимпик Марсилия се изравни с Монако в Лига 1

Френският гранд Олимпик Марсилия, който е сред съперниците на Левски в Лига Европа, записа четвърта поредна победа в Лига 1 след успех с 2:0 у дома срещу Тулуза в среща от деветия кръг на френския шампионат.

Алжирецът Амин Гуири асистира за първия гол на Амин Арит още в първата минута, а в 25-а сам реализира втория гол за Марсилия.

С успеха марсилци събраха актив от 15 точки и се изравниха на шестото място с Монако. Тулуза има 10 пункта и заема 11-о място в таблицата.