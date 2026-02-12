Олимпийски рекорд за Сара Шлепер

Сара Шлепер отново вписа името си в олимпийската история – този път не с медал, а с дълголетие. На почти 47 години тя се превърна в най-възрастната участничка в алпийските ски на Зимни олимпийски игри.

Родената в САЩ, но състезаваща се за Мексико ветеранка завърши на 26-о място в супергигантския слалом в Кортина д’Ампецо, на близо осем секунди зад шампионката Федерика Бриньоне. Класирането обаче е второстепенна подробност на фона на постижението ѝ – Шлепер вече има седем олимпийски участия, нещо безпрецедентно в алпийските дисциплини.

Кариерата ѝ обхваща почти три десетилетия – от Нагано 1998 до Милано-Кортина 2026. Първите четири участия са под флага на САЩ, а след това тя продължи пътя си, представлявайки Мексико. Най-доброто ѝ класиране остава десетото място в слалома в Торино през 2006 година, но постоянството ѝ е истинската ѝ визитна картичка.

Историята става още по-впечатляваща заради възможността синът ѝ, 18-годишният Ласе Гахиола, също да стартира на Игрите. Ако той се появи на старта в гигантския слалом в Бормио, Олимпиадата ще стане сцена на уникален прецедент – майка и син да се състезават в рамките на едни и същи зимни Игри.

В епоха, в която спортната кариера често се измерва в кратки върхове, Сара Шлепер напомня, че страстта към планината и състезанието може да надживее времето.