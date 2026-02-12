БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Олимпийски рекорд за Сара Шлепер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

На почти 47 години тя се превърна в най-възрастната участничка в алпийските ски на Зимни олимпийски игри.

Сара Шлепер
Снимка: БТА
Слушай новината

Сара Шлепер отново вписа името си в олимпийската история – този път не с медал, а с дълголетие. На почти 47 години тя се превърна в най-възрастната участничка в алпийските ски на Зимни олимпийски игри.

Родената в САЩ, но състезаваща се за Мексико ветеранка завърши на 26-о място в супергигантския слалом в Кортина д’Ампецо, на близо осем секунди зад шампионката Федерика Бриньоне. Класирането обаче е второстепенна подробност на фона на постижението ѝ – Шлепер вече има седем олимпийски участия, нещо безпрецедентно в алпийските дисциплини.

Кариерата ѝ обхваща почти три десетилетия – от Нагано 1998 до Милано-Кортина 2026. Първите четири участия са под флага на САЩ, а след това тя продължи пътя си, представлявайки Мексико. Най-доброто ѝ класиране остава десетото място в слалома в Торино през 2006 година, но постоянството ѝ е истинската ѝ визитна картичка.

Историята става още по-впечатляваща заради възможността синът ѝ, 18-годишният Ласе Гахиола, също да стартира на Игрите. Ако той се появи на старта в гигантския слалом в Бормио, Олимпиадата ще стане сцена на уникален прецедент – майка и син да се състезават в рамките на едни и същи зимни Игри.

В епоха, в която спортната кариера често се измерва в кратки върхове, Сара Шлепер напомня, че страстта към планината и състезанието може да надживее времето.

Свързани статии:

Златно завръщане на Федерика Бриньоне
Златно завръщане на Федерика Бриньоне
Това е първа олимпийска титла за Бриньоне, която вече имаше сребро...
Чете се за: 02:20 мин.
#Сара Шлепер #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
2
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
4
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
5
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
6
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
6
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...

Още от: Milano Cortina 2026 (Видео)

Златно завръщане на Федерика Бриньоне
Златно завръщане на Федерика Бриньоне
Отстраниха състезател по скелетон заради изображения на каската му Отстраниха състезател по скелетон заради изображения на каската му
Чете се за: 01:12 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
26432
Чете се за: 16:30 мин.
Талисманите - неизменна част от Олимпийските игри в Милано/Кортина Талисманите - неизменна част от Олимпийските игри в Милано/Кортина
Чете се за: 01:32 мин.
Олимпийско утро 12.02.2026 г. Олимпийско утро 12.02.2026 г.
Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на правителство: В този кабинет не трябва да има хора на конци Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на правителство: В този кабинет не трябва да има хора на конци
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Лидерите на страните от ЕС на неформална среща на върха в Белгия
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ