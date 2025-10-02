Оливие Вердон: Добрите отбори те наказват, когато правиш грешки

Централният бранител на Лудогорец Оливие Вердон призна класата на тима на Бетис, който успя да спечели с 2:0 насред Разград в мач от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

"Знаехме, че ще бъде труден мач срещу добър отбор. Когато ни вкараха, трябваше да поемем повече рискове и това остави празнини в защитата ни, което доведе и до втория гол", заяви той.

"Имахме няколко добри положения, можеше да вкараме и се надявам да го направим в следващите мачове. Добрите отбори те наказват, когато правиш грешки. Ние трябва да правим същото", каза Вердон след мача.