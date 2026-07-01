Омбудсманът иска по-строги мерки за защита на децата от сексуални посегателства

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръки до министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев с призив за предприемане на допълнителни превантивни мерки за защита на децата от сексуални посегателства. Това съобщиха от кабинета на омбудсмана.

Повод за препоръките е публично оповестен случай на мъж, осъждан три пъти за блудство с малолетни, който е работил като охранител в столично училище, след като е представил чисто свидетелство за съдимост вследствие на юридическа реабилитация.

В писмото си до министъра на образованието омбудсманът препоръчва директорите на училищата да бъдат информирани за възможните рискове и да предприемат необходимите организационни мерки за защита на децата. Делчева пише, че при възлагането на дейности на външни изпълнители, чиито служители имат пряк достъп до учениците, следва да бъде проявявано особено внимание с оглед гарантиране на тяхната сигурност.

Паралелно с това, общественият защитник препоръчва да бъде обсъдена възможността за нормативни промени, така че всички работодатели, които наемат хора за работа с деца, да бъдат задължени да извършват справка в Националната информационна система за превенция и защита от педофилия, независимо че кандидатът представя свидетелство за съдимост. В писмото си Делчева казва, че въпреки съществуването на регистъра, действащите правила позволяват работодателите в редица случаи да се позовават единствено на представеното свидетелство за съдимост, без да извършват проверка в системата. Това създава сериозен риск, особено когато училищата възлагат охраната си на външни фирми.

В писмото до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев Делчева отправя питане дали лицата, получили юридическа реабилитация, се заличават от Националната информационна система за превенция и защита от педофилия, какъв е редът за достъп на работодателите до регистъра и дали се налага да подават заявление и да чакат до 14 дни за извършване на справка. Делчева пита още има ли практика лица да бъдат премахвани от регистъра след реабилитация, какви действия ще бъдат предприети, за да стане той реално ефективен, както и дали е осигурена връзка между системата "Съдебен статус“ и регистъра на МВР.

Държавата е длъжна да предприема всички необходими мерки за защита на децата от сексуално насилие, допълва Делчева и препоръчва задължителните проверки да бъдат разширени и да обхванат всички, които работят с деца, включително в частни школи, занимални, детски клубове, при аниматорски дейности и детегледачески услуги.

Министърът на правосъдието Николай Найденов преди дни поиска проверки по случай с висок обществен интерес, свързан със съдебната реабилитация на мъж, осъждан за престъпления срещу деца, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Поводът бе журналистическо разследване за реабилитацията на мъж, многократно осъждан за престъпления против половата неприкосновеност на малолетни, който впоследствие е бил назначен на длъжност, свързана с охраната на деца в училище, а по-късно е задържан във връзка с ново разследване за престъпления срещу деца.