Омбудсманът се обяви против 10% орязване на бюджета на психиатричните болници

Омбудсманът Велислава Делчева предупреди за риск от влошаване на грижата за психично болни пациенти, след като настоя пред здравния министър Катя Ивкова и вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев да не бъде намаляван фонд „Издръжка“ на държавните психиатрични болници при подготовката на бюджета за 2026 г.

В становище, изпратено на 29 май 2026 г., омбудсманът алармира, че заложените параметри за бюджет 2026 г. предвиждат ограничаване на разходите до 90% от нивото на 2025 г., което на практика би означавало около 10% намаление на средствата за държавните психиатрични болници.

Позицията ѝ е провокирана от сигнал на Сдружението на служителите в държавните психиатрични болници, които предупреждават, че и към момента финансирането е крайно недостатъчно. Според изложените данни в писмото, храноденът в тези лечебни заведения за 2025 г. е около 4 лв. (2,05 евро), а лекарстводенът – около 2 лв. (1,02 евро), като същите стойности са предвидени и за 2026 г. въпреки отчетена инфлация от около 7% по данни на Националния статистически институт.

Омбудсманът подчертава, че реалната издръжка на един пациент достига средно около 20 лв. (10,23 евро).

"Стойността на лечението на един пациент в държавните психиатрични болници включва медикаменти, храна, ток, вода, отопление, текущи ремонти, консултации с други лечебни заведения (тъй като психично болните имат и соматични заболявания), материали за трудова терапия, арттерапия, постелъчен инвентар, понякога дрехи и обувки, санитарни материали и други допълнителни разходи", посочва Делчева.

Велислава Делчева предупреждава, че евентуалното намаляване на финансирането ще доведе до ограничаване на капацитета на болниците, включително риск от намаляване на леглата или отказ от прием на пациенти поради недостиг на средства. Тя отбелязва още, че държавните психиатрични болници нямат алтернативни източници на приходи и разчитат изцяло на държавния бюджет.

В становището си омбудсманът се позовава и на Закона за здравето, според който хората с психични разстройства имат право на лечение при равни условия с останалите пациенти.

"За мен като омбудсман и в качеството ми на Национален превантивен механизъм е абсолютно недопустимо да се намалява фонд "Издръжка" на държавните психиатрични болници, с което се застрашава живота и здравето и се нарушава правото на психично болните лица да получат качествена и навременна медицинска грижа", заявява Велислава Делчева.

В заключение тя призовава Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите да преразгледат проектобюджета и да гарантират адекватно финансиране, което да осигури качествена и навременна грижа за пациентите в държавните психиатрични болници.