Омбудсманът за недостига на стартови пакети

Велислава Делчева — омбудсманът на България — е изпратила писмо до Българска народна банка (БНБ), в което алармира за проблеми с достъпа на гражданите до стартовите комплекти със „стартови“ евромонети.

Според подадени жалби и проверка на медиите:

В някои банки липсва публична информация как може да се купи комплектът;
Комплектите се предлагат само на клиенти на съответната банка;
Продажбата често се извършва само безкасово;
Не се позволява покупка чрез упълномощено лице — което затруднява особено хора с увреждания, възрастни или трудноподвижни.
Омбудсманът отбелязва, че тези практики противоречат на приетата от 31 юли 2025 г. Наредба № 46 на БНБ и на съпътстващите я указания. Те изискват, при установяване на самоличността на купувача, комплектите да се продават на всеки гражданин — без значение дали е клиент на банката —, и да може да се плаща както в брой, така и безкасово.

Делчева призовава БНБ да изясни дали банките и „Български пощи“ са готови да осигурят равен достъп до стартовите комплекти и, при необходимост — да предприеме мерки, за да се гарантира спазването на регулациите.


