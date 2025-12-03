БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българската търговско-промишлена палата отбеляза 130-я си юбилей

Институцията е пряко свързана с икономическото и общественото развитие на държавата

българската търговско промишлена палата отбеляза 130 юбилей
Снимка: БТА
Слушай новината

Българската търговско-промишлена палата отбеляза 130-я си юбилей. Една от най-старите стопански институции в България и на Балканите отличи компании, организации и хора, които са допринесли за развитието на палатата и бизнеса у нас.

Институцията е основана през 1895 година, а историята ѝ е пряко свързана с икономическото и общественото развитие на държавата. Днес членовете ѝ са повече от 53 000 фирми с над 600 000 служители.

Президентът Румен Радев връчи на председателя на палатата Цветан Симеонов почетния знак на президента. Държавният глава поздрави Българската търговско-промишлена палата за нейната "неотклонна ангажираност и визия".

БНТ: Какви са изискванията ви към новия проектобюджет?

Цветан Симеонов - председател на БТПП: "Изискванията са ни скромни. Да няма увеличаване на данъците и да се вземат в ръце тези, които искат да харчат лесно държавни пари. Нека да се повишават заплати в държавните сектори, но само след поставяне на цели и тяхното постигане."

