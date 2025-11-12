БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Онлайн сигурност и деца - как да бъдат защитени в ерата на AI

Деца
Снимка: илюстративна
Днес се провежда специално заседание на Съвета на децата, посветено на темата за онлайн сигурността на децата и тийнейджърите в контекста на навлизането на изкуствения интелект. В резиденция Бояна ще се обсъди как да защитим младите от рискове, свързани с дигиталната среда.

Сред акцентите са следните теми:

Какви възрастови ограничения да се въведат за приложения и платформи, използващи ИИ.
Създаване на балкански пакт за защита на децата в социалните мрежи.
Обсъждане на ролята на родителите, училищата и държавните институции при обучението за безопасност онлайн.
Участници са младежи от цялата страна, социалният министър, представители на ГДБОП и на Агенцията за закрила на детето.

Младите потребители прекарват все повече време в интернет, където ИИ препоръчва съдържание, събира данни и влияе на навиците им.
С развитието на ИИ се увеличават рисковете от манипулация, фалшиви профили, дезинформация, събиране на лични данни.
Знанията как да се пазим онлайн — как да пазим пароли, как да не споделяме лична информация, как да разпознаваме подозрителни съобщения - стават почти също толкова важни, колкото умения като четене и писане.
За младежите е полезно да научат:

- Никога да не приемат покани от непознати в чатове или социални мрежи.
Винаги да проверяват кой се е свързал с тях и какво взима предвид.
- Да ограничат споделянето на лична информация или снимки.
- Да използват сложни пароли и да активират настройките за поверителност.

- Да говорят с родител или доверен човек, ако получат странно съобщение.

Програмата на заседанието цели да улесни диалога между поколенията — заедно учители, родители и ученици да създадат дигитална среда, в която младите могат да учат, забавляват се и да са сигурни. В епохата на изкуствения интелект, безопасността онлайн е тема, която засяга всеки от нас.

"Един грам живот“ – филмът с мисия да спасява животи
"Един грам живот“ – филмът с мисия да спасява животи
Графити оживиха новия STEM център в ОУ "Любен Каравелов", Бургас Графити оживиха новия STEM център в ОУ "Любен Каравелов", Бургас
Чете се за: 00:30 мин.
Откриха нов скейт парк в Благоевград Откриха нов скейт парк в Благоевград
Чете се за: 00:45 мин.
Започна втори етап на акция "Зима" по пътищата Започна втори етап на акция "Зима" по пътищата
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 11.11.2025 г. Новините 11.11.2025 г.
Чете се за: 04:00 мин.
Боряна Калейн върна изгубен портфейл в София Боряна Калейн върна изгубен портфейл в София
Чете се за: 01:12 мин.

С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село Врачеш
С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл" Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: Възможният компромисен или "нещата отиват до под...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Външните министри от Г-7 се срещат в Канада - на фокус е войната в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Нашата земя не е за продан": Протестиращи нахлуха на...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
