Онлайн сигурност и деца - как да бъдат защитени в ерата на AI

Днес се провежда специално заседание на Съвета на децата, посветено на темата за онлайн сигурността на децата и тийнейджърите в контекста на навлизането на изкуствения интелект. В резиденция Бояна ще се обсъди как да защитим младите от рискове, свързани с дигиталната среда.

Сред акцентите са следните теми:

Какви възрастови ограничения да се въведат за приложения и платформи, използващи ИИ.

Създаване на балкански пакт за защита на децата в социалните мрежи.

Обсъждане на ролята на родителите, училищата и държавните институции при обучението за безопасност онлайн.

Участници са младежи от цялата страна, социалният министър, представители на ГДБОП и на Агенцията за закрила на детето.

Младите потребители прекарват все повече време в интернет, където ИИ препоръчва съдържание, събира данни и влияе на навиците им.

С развитието на ИИ се увеличават рисковете от манипулация, фалшиви профили, дезинформация, събиране на лични данни.

Знанията как да се пазим онлайн — как да пазим пароли, как да не споделяме лична информация, как да разпознаваме подозрителни съобщения - стават почти също толкова важни, колкото умения като четене и писане.

За младежите е полезно да научат:

- Никога да не приемат покани от непознати в чатове или социални мрежи.

Винаги да проверяват кой се е свързал с тях и какво взима предвид.

- Да ограничат споделянето на лична информация или снимки.

- Да използват сложни пароли и да активират настройките за поверителност.

- Да говорят с родител или доверен човек, ако получат странно съобщение.

Програмата на заседанието цели да улесни диалога между поколенията — заедно учители, родители и ученици да създадат дигитална среда, в която младите могат да учат, забавляват се и да са сигурни. В епохата на изкуствения интелект, безопасността онлайн е тема, която засяга всеки от нас.