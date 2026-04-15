Опасен мост в община Първомай

По данни, оповестени от Европейския център за транспортни политики и потвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, над 100 са опасните мостове в страната. Част от тези съоръжения са в лошо състояние, а други са категоризирани като критични.

Един от опасните мостове се намира на територията на община Първомай. През него преминава републикански път и движението е изключително натоварено. Той се използва постоянно както от жителите на Първомай и квартал „Дебър“, така и от транзитния трафик в посока Хасково, Харманли и Свиленград.

Мостът е в критично състояние – така е описан от местните власти. На места конструкцията е укрепена с дървени подпори, а железобетонните елементи са силно увредени. Парапетите за пешеходци също са в лошо състояние.

Николай Митков – кмет на община Първомай: „Към 80-те години са подпряли моста. Той е в критично състояние. Нашата надежда е АПИ да влезе в ролята си и да изгради или ремонтира този мост, защото това е натоварен мост, който свързва не само община Първомай и нейните осем села, а и редица други области. Този път е и основна връзка към Турция.“

Кметският наместник на квартал "Дебър" каза, че жителите са запознати със ситуацията.

Стефан Геновски – кметски наместник на квартал „Дебър“: „Постоянно имаме разговори с животновъди и земеделци. Съществува риск да се налага преминаване под моста. В близост се намира и градският стадион, до който това е единственият достъп.“

Кметът на община Първомай допълни, че са подавани сигнали и кореспонденция с институциите и че вече има задействана процедура за избор на изпълнител. Той изрази опасения, че при ремонт трафикът може да бъде пренасочен през града, което би било сериозен проблем. По думите му общината настоява за изграждане на алтернативен мост в близост, за да се осигури временно преминаване на движението по време на строителните дейности.

Николай Митков – кмет на община Първомай: „Нашето искане е да се изгради алтернативен мост в съседство. Тук има достатъчно пространство, за да преминава временно движението, докато се изгражда новият мост.“

Вече има изготвен технически проект, който се разглежда в АПИ, и е избран изпълнител. Средствата за изграждането ще бъдат осигурени от републиканския бюджет.

Очаква се до края на годината да започне строителството на новия мост.