Опасни мисии за джобни пари: как руските служби вербуват тийнейджъри

Украинската прокуратура алармира – руските тайни служби примамват тийнейджъри през интернет, предимно чрез обяви за работа в Telegram.

Всичко започва невинно – лепене на плакати или графити срещу президента срещу няколко евро. Но после задачите стават все по-опасни – палежи на трансформатори, саботажи и шпионаж.

Едно момче от Харков разказва:

първо получил 8 евро за лепене на плакати,

после 20 евро за надписи със спрей,

лед това му наредили да подпали трансформаторна кутия.

Когато отказал, му пратили номера на баща му и го заплашили: „Ако не го направиш, ще му се случи нещо.“

Паниката го принудила да изпълни заповедта. След палежа обаче сам загасил огъня, защото осъзнал, че може да предизвика катастрофа с влак. Полицията го открила и арестувала.

Според украинската статистика:

22% от арестуваните за шпионаж и саботаж са непълнолетни.

Има случаи на вербувани дори 12-годишни деца.

И не само Украйна е в риск – Литва вече предупреди училищата си за опити на руски разузнавачи да вербуват тийнейджъри, а за подобни сигнали съобщава и Великобритания.

Украински прокурор: „Врагът използва желанието на тийнейджърите за приключения и признание сред връстниците си.“