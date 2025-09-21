Опряният до стената Ботев Пловдив гостува на Септември в „Надежда“

С два мача в неделя, 21 септември продължава деветият кръг в родното първенство. От 17:45 часа Септември е домакин на Ботев Пловдив, а от 20:15 Славия посреща Берое.

На стадиона в квартал „Надежда“ опряният до стената Ботев ще търси едва втората си победа от началото на сезона. Първата отново дойде извън Пловдив – в Битката за Тракия над Берое с 2:1. Никой не си е въобразявал, че за Ботев ще е лесно на старта на кампанията предвид продължаващите финансови проблеми, но позиция на дъното след осем кръга изчерпа търпението на някои привърженици на „канарчетата“, които нахлуха на терена след мача с новака Монтана, загубен с 0:1 на „Колежа“.

Септември на Стамен Белчев загуби злощастно в края от ЦСКА с 1:3 в миналия кръг. Столичани са с две точки повече от Ботев, като все още нямат равенство в Първа лига – две победи и шест поражения. Успехите дойдоха срещу новака Добруджа и Локомотив София, като и двата бяха изковани у дома.

По-късно вечерта Славия е домакин на Берое в „Овча купел“. „Белите“ са друг тим, който не започна добре кампанията. Момчетата на Златомир Загорчич са предпоследни с пет точки, като единственият им успех досега беше срещу Арда с 2:0 на собствен терен в края на август. Берое пък е на десетата позиция с девет спечелени точки, като в последния си мач надви Ботев Враца в дебюта на Алехандро Сагерас.