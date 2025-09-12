Резервата Филип Ежике донесе успеха на Монтана в гостуването на Ботев Пловдив

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър...
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Милен Костов от Милен Костов
Спорт
Минимален успех за възпитаниците на Анатоли Нанков.

Ботев Пловдив Монтана
Снимка: Startphoto.bg
Монтана победи Ботев Пловдив с минималното 1:0 във втория мач от 8-ия кръг на Първа лига. Победното попадение бе дело на появилият се от резервната скамейка Филип Ежике.

През първото полувреме на стадион "Христо Ботев" в Пловдив домакините бяха по-активни в преден план. Първият точен удар в двубоя обаче бе на сметката на футболистите в бяло. Даниел Наумов улови изстрел на Илиас Илиадис.

До почивката Марсио Роза отрази шутове на Тодор Неделев и Армстронг Окофлекс.

След почивката стражът на гостите изби удар на Тодор Неделев, който след това се отби в горната греда.

В 72-ата минута възпитаниците на Анатоли Нанков откриха резултата. Резервата Филип Ежике засече от движение подаване по земя в наказателното поле на Калоян Стрински.

След последния съдийски сингал фенове на домакините нахлуха на терена с викове "Оставка".

Монтана се изкачи до 6-ото място в класирането с актив от 11 точки. Ботев Пловдив остава на последната 16-а позиция в подреждането с 4 пункта.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Монтана #Ботев Пловдив

