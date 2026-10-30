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Организационни проблеми посрещнаха българските олимпийци в Дакар

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Спорт
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Весела Лечева и ръководството на БОК посетиха родните спортисти в Олимпийското село, а прекалено високата температура на водата в басейна провали тренировката на плувците ни

Организационни проблеми посрещнаха българските олимпийци в Дакар
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Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, генералният секретар Данаил Димов и председателят на парламентарната Комисия за младежта и спорта Петър Стойчев посетиха българските състезатели в Олимпийското село в Дакар. Срещата се проведе ден преди официалното откриване на Младежките олимпийски игри, които за първи път в историята се организират на африканския континент.

Българската делегация се сблъска с редица организационни затруднения още преди началото на надпреварата. Високите температури и голямата влажност допълнително усложняват подготовката на спортистите, а част от тях не успяха да проведат планираните си занимания.

Най-сериозен се оказа проблемът с плувния басейн, който не е бил достъпен за тренировки заради прекалено високата температура на водата. Това възпрепятства подготовката на българските плувци Димитър Докузов и Симона Иванова.

По време на посещението си Весела Лечева се срещна още с джудиста Иван Николчев и бадминтонистите Теодор Митев и Елена Попиванова. Председателят на БОК разгледа условията за настаняване и разговаря със състезателите за предстоящите им участия.

"Домакините все още имат довършителни работи. Условията ще бъдат тежки, особено заради климатичните особености. Много е горещо, но в крайна сметка условията са еднакви за всички“, заяви Лечева.

Тя пожела успех на българските олимпийци и изрази надежда, че организационните затруднения ще бъдат преодолени възможно най-бързо.

"Искам преди всичко да пожелая успех на нашите състезатели. Много ще бъде трудно. Все още има проблеми, свързани с организацията на тренировките. Трудно е да заработи една толкова сериозна организация за подобно голямо състезание“, допълни председателят на БОК.

Легендата на българското плуване Петър Стойчев също коментира ситуацията, като изрази надежда, че проблемът с басейна ще бъде разрешен в следващите дни.

"На плувците им съчувстваме, защото сутринта басейнът не е работил заради проблеми с водата. Вярвам, че в близките дни всичко ще бъде решено. Докторът заяви, че всички са здрави, така че вярваме, че предстоят поводи за радост“, заяви Стойчев.

В края на посещението си Весела Лечева разгледа и Международния пресцентър, който също се оказа с ограничен капацитет.

Българската национална телевизия ще отразява Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира си по БНТ 3 и на официалния сайт на БНТ, където зрителите ще могат да следят представянето на българските състезатели и най-интересните моменти от форума.

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