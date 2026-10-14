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Организация на движението в София в изборния ден на 25 октомври

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Ограничават паркирането около зала "Арена 8888 София" заради транспортирането на изборните книжа

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Ограничения за престоя и паркирането ще бъдат въведени на 25 октомври около зала „Арена 8888 София“ и по част от бул. „Асен Йорданов“ заради транспортирането на изборните материали. Това съобщиха от Столичната община. Забраните в различните участъци влизат в сила от 8.00 и от 20.00 ч. и ще останат до приключване на дейностите. Изключение ще има за автомобилите, превозващи членове на секционните и районните избирателни комисии.

От 8.00 ч. на 25 октомври 2026 г. до приключване на транспортирането на изборни материали от секционните и районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение автомобилите, превозващи членове на тези комисии, по двете платна на алеята свързваща ул. „Атанас Узунов“ с ул.„Манастирска“ (северната и източната страна на зала „Арена 8888 София“), както и на прилежащите паркинги на залата.

От 20.00 ч. на 25 октомври 2026 г. до приключване на транспортирането на изборни материали от секционните и районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение автомобилите, превозващи членове на тези комисии, по двете платна на алеята свързваща ул. „Атанас Узунов“ с ул. „Манастирска“ (северната и източната страна на зала „Арена 8888 София“).

От 20.00 ч. на 25 октомври 2026 г. до приключване на транспортирането на изборни материали от секционните и районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение автомобилите, превозващи членове на тези комисии, по двете платна на бул. „Асен Йорданов“, в участъка от пл. „Площад на авиацията“ до бул. „Шипченски проход“.

#Столичня община #Арена 8888 София #организация на движение #София

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