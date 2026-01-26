Осъдиха домашна помощница, теглила пари от картата на възрастна жена

Варненският окръжен съд наложи двугодишна условна присъда на 38-годишна жена от Варна, изтеглила 2400 лева от чужда банкова карта без съгласието на титуляра. Подсъдимата почиствала домове срещу заплащане. Клиенти ѝ били възрастни мъж и жена от Варна. Те почти не излизали от дома си, тъй като имали здравословни проблеми. Не допускали никого в жилището си, освен домашната помощница.

Тяхната дъщеря, която живее в чужбина, им плащала битовите сметки и им пазарувала онлайн. На 4 декември 2023 година, подсъдимата отишла да почисти жилището на семейството. От чантата на възрастната жена взела дебитната и́ карта и листче, на което бил записан ПИН кодът за нея. Веднага след като напуснала жилището, проверила наличността по сметката и видяла, че има малко над 5000 лева. По-късно същия ден домашната помощница изтеглила 400 лева. В следващите дни тя продължила да тегли същата сума. Когато дошло време отново да почисти дома на семейството, върнала банковата карта и листчето с кода. Така в периода от 04.12.2023 година до 11.12.2023 година подсъдимата извършила 6 трансакции за общо 2400 лева. За изтеглената голяма сума разбрала дъщерята на възрастните хора, когато влязла в интернет банкирането. Подсъдимата е с чисто съдебно минало и има малки деца, за които се грижи.

Прокуратурата и частният обвинител са поискали минималното предвидено в закона наказание, което да бъде отложено с изпитателен срок, а глобата да бъде в размера на нанесената щета. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок от днес.