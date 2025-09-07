Още четири медала за България в индивидуалните състезания на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград

Българските състезатели спечелиха още четири медала - три сребърни и един бронзов в индивидуалните надпревари в отделните възрастови групи на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград. Националите взеха и четири отличия в отборните стартове.

При децата в последния ден на първенството сребро завоюва Дария Чолакова с кобила Доротея. Александър Бонев с Денденс заслужи бронзов медал.

В категория до 18 години в Топ 5 намериха място трима наши състезатели. Сребро завоюва Марта Колушева с Куидера. Драга Тодорова завърши четвърта, а Елиза Чолакова зае пето място.

В категорията "Млади ездачи" Милко Кочев зае престижната пета позиция.

При най-малките, категория "пони" сребро взе Карина Чолакова с кон Олаф К. Тя е и най-младата участничка в състезанието на едва 8 години.

Заместник-председателят на Българска федерация конен спорт Петър Чолаков похвали изключителното представяне на младото поколение на Балканския шампионат.

"Страхотна организация на домакините от Белград, изключителна атмосфера. Това е най-голямата Балканиада, провеждана досега и в нея участват 199 коня. Преди шест години в Атина беше предишната най-масова със 164 коня", каза Чолаков пред БТА.

"Изключително представяне на младото поколение при деца и юноши. Единственият отбор, който беше без нито една грешка за цялото състезание, е този на България при юношите. Спечелихме осем медала и още няколко класирания в топ 5", добави той.

На Балканския шампионат в Белград страната участва с 26 състезатели, а за отличията спориха спортисти от седем държави.