ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея...
Чете се за: 19:52 мин.
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи...
Чете се за: 05:25 мин.
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

Още четири медала за България в индивидуалните състезания на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград

от БНТ
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Националите завоюваха общо осем медала - четири в индивидуалните състезания и четири в отборните надпревари в различните възрастови групи.

четири медала българия индивидуалните състезания балканския шампионат прескачане препятствия белград
Българските състезатели спечелиха още четири медала - три сребърни и един бронзов в индивидуалните надпревари в отделните възрастови групи на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград. Националите взеха и четири отличия в отборните стартове.

При децата в последния ден на първенството сребро завоюва Дария Чолакова с кобила Доротея. Александър Бонев с Денденс заслужи бронзов медал.

В категория до 18 години в Топ 5 намериха място трима наши състезатели. Сребро завоюва Марта Колушева с Куидера. Драга Тодорова завърши четвърта, а Елиза Чолакова зае пето място.

В категорията "Млади ездачи" Милко Кочев зае престижната пета позиция.

При най-малките, категория "пони" сребро взе Карина Чолакова с кон Олаф К. Тя е и най-младата участничка в състезанието на едва 8 години.

Заместник-председателят на Българска федерация конен спорт Петър Чолаков похвали изключителното представяне на младото поколение на Балканския шампионат.

"Страхотна организация на домакините от Белград, изключителна атмосфера. Това е най-голямата Балканиада, провеждана досега и в нея участват 199 коня. Преди шест години в Атина беше предишната най-масова със 164 коня", каза Чолаков пред БТА.

"Изключително представяне на младото поколение при деца и юноши. Единственият отбор, който беше без нито една грешка за цялото състезание, е този на България при юношите. Спечелихме осем медала и още няколко класирания в топ 5", добави той.

На Балканския шампионат в Белград страната участва с 26 състезатели, а за отличията спориха спортисти от седем държави.

#Балкански шампионат по прескачане на препятствия Белград 2025

Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор" След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика? Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика?
Чете се за: 19:52 мин.
У нас
Пореден протест в Плевен заради безводието
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово”
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Защо японският премиер подаде оставка?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
