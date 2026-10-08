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Още два медала за България на световното по борба за ветерани

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Петър Георгиев и Красимир Ненков спечелиха поредните отличия за страната ни в Аман.

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Българите вече спечелиха пълен комплект медали от световното първенство по борба за ветерани в Аман, Йордания.

Петър Георгиев (70 кг) днес се окичи със сребро, а Красимир Ненков (100 кг) с бронз в класическия стил.

На старта в категорията Георгиев победи казахстанеца Ейнар Айткешов с 2:1, на четвъртфиналите преодоля инфарктно иранеца Мохамад Саеди – 5:5, а на полуфинала постигна обрат срещу друг казахстанец - Айдин Нугуманов. Съперникът му водеше с 5:2, но българинът успя да го тушира за 1:52 минута. На финала Георгиев отстъпи пред грузинеца Гога Гогиберашвили с 2:11.

Петър Георгиев за първи път стига финал на първенство при ветераните, като до момента има и два бронза.

За третото място се пребори Красимир Ненков (100), който в малкия финал победи руснака Иля Идовиченко с 9:7.

Ненков стартира с успех срещу турчина Айтач Демир с 8:0, но загуби с туш от бъдещия шампион Рустам Екажев (Казахстан). В репешажите обаче Красимир бе убедителен - 9:0 срещу иранеца Санор Губари, за да стигне до битка за бронза.

Срещите и на двамата бяха в дивизия „А“ (възраст 35-40 години).

Преди това титла спечели Пламен Палев (88 кг) в дивизия „B” (41-45 година). За него това е трето злато на планетата.

В петък на тепиха излизат последните родни представители - Ремзи Осман (62 кг), който ще преследва 11-а титла, и Ивайло Саров (70 кг). И двамата са в свободната борба, дивизия „Е“ (56-60 години), съобщават от БФ Борба.

#Световно първенство по борба за ветерани в Аман, Йордания 2026 г. #Петър Георгиев #Красимир Ненов

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