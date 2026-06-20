Още три бронзови медала за България на Балканиадата по лека атлетика

Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на балканското първенство по лека атлетика във Волос, Гърция. Европейският шампион в зала регистрира 5 успешни опита, като най-добрият от тях беше с измерение 8.04 м.



Шампион стана голямата звезда на домакините, олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу, който още в първия си опит скочи 8.36 м., направи още два фаула и се отказа от последните си три опита. В последния скок среброто измъкна 20-годишният Лука Бошкович от Сърбия, който постигна личен рекорд 8.19 м. Най-добър резултат през този век за българска щафета на 4х100 м. при мъжете. Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоса Фирмино и Христо Илиев спечелиха бронза с 39.36 сек., като останаха само на 4 стотни от сребърните медали, спечелени от домакините от Гърция. Шампион с 39.05 сек. е квартетът на Турция. Трето място и за смесената щафета 4х400 м. Димитър Христов, Росина Николова, Тодор Тодоров и Андреа Савова пробягаха дистанцията за 3:30,28 мин. Шампион с 3:18,58 мин е отборът на Румъния.



Малко по-рано Росина Николова постигна личен рекорд на 800 м, като спечели първата серия с 2:07,68 мин., което ѝ донесе 9-о място в класирането. Лично постижение и за Тодор Тодоров на 400 м с препятствия - 51,89 сек., което му стигна за 10-а позиция.



Така след първия ден активът на България от балканското първенство е 5 медала - титла на Христо Илиев на 100 м и още 4 бронзови отличия. В шампионата във Волос участват над 600 атлети от 20 държави, почти всички страни-членки на Балканската атлетика, която далеч надхвърля георграфските граници на полуострова.