Осма титла за Феликс Оже-Алиасим

Феликс Оже-Алиасим спечели титлата на турнира на твърди кортове в зала в Брюксел, след като се наложи във финала над чеха Иржи Лехечка със 7:6 (2), 6:7 (6), 6:2 за близо 2 часа и 40 минути на терена.

Това беше осма титла за 25-годишния канадец. Мачът беше между двама перфектно сервиращи играчи, като нямаше нито един пробив в първите два сета.

В първия сет Оже-Алиасим спаси три възможности за пробив в петия гейм, но след това в тайбрека направи два мини пробива, които бяха достатъчни за успеха.

Всичко се повтори и във втората част, като Оже-Алиасим имаше два мачбола при 6:4 във втория тайбрек - единият на свой сервис, но последните четири точки бяха на Лехечка, който изравни.



В третия сет Оже-Алиасим бе по-свеж, като първият пробив в мача той направи за 3:1, а след това направи още един за крайното 6:2, с което затвори мача.

Канадецът направи 17 аса срещу 10 за Лехечка.