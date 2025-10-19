БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Чете се за: 00:50 мин.
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност...
Чете се за: 00:37 мин.
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
Чете се за: 06:07 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 04:00 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

Осма титла за Феликс Оже-Алиасим

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Канадецът спечели турнира в Брюксел.

Феликс Оже-Алиасим
Снимка: БГНЕС
Феликс Оже-Алиасим спечели титлата на турнира на твърди кортове в зала в Брюксел, след като се наложи във финала над чеха Иржи Лехечка със 7:6 (2), 6:7 (6), 6:2 за близо 2 часа и 40 минути на терена.

Това беше осма титла за 25-годишния канадец. Мачът беше между двама перфектно сервиращи играчи, като нямаше нито един пробив в първите два сета.

В първия сет Оже-Алиасим спаси три възможности за пробив в петия гейм, но след това в тайбрека направи два мини пробива, които бяха достатъчни за успеха.

Всичко се повтори и във втората част, като Оже-Алиасим имаше два мачбола при 6:4 във втория тайбрек - единият на свой сервис, но последните четири точки бяха на Лехечка, който изравни.

В третия сет Оже-Алиасим бе по-свеж, като първият пробив в мача той направи за 3:1, а след това направи още един за крайното 6:2, с което затвори мача.

Канадецът направи 17 аса срещу 10 за Лехечка.

