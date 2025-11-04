БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

От 2026 г. личните карти ще поскъпнат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Запази
хората загубена невалидна лична карта гласуват удостоверение вижте
Слушай новината

От януари 2026 година цената за издаване на нова лична карта ще се увеличи. Документ със срок на валидност 10 години ще струва 30 лева, а за 4-годишна валидност – 21 лева. В момента цените са съответно 18 и 13 лева, валидни до края на тази година.

Всеки гражданин може да подмени личната си карта и преди изтичане на срока ѝ, като подаде заявление в сектора „Български документи за самоличност“ към районното управление. Заявления се приемат и онлайн чрез портала за електронни услуги на МВР – e-uslugi.mvr.bg, ако човек има електронен подпис.

Крайният срок за подновяване на лична карта е до 30 дни след изтичането ѝ. При неспазване на този срок глобата е от 50 до 250 лева.

Целта на промяната е да се подобри административното обслужване и сигурността на личните документи, които ще бъдат с по-висока защита и модерни технологии за идентификация.

Последвайте ни

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
2
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
3
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
4
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Скача таксата за издаване на лична карта
5
Скача таксата за издаване на лична карта
Българските евромонети - къде и как се секат?
6
Българските евромонети - къде и как се секат?

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
5
Напусна ни Иван Тенев
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: У нас

Празник с българска детска анимация в Дом на киното
Празник с българска детска анимация в Дом на киното
Форум в София за въвеждането на еврото Форум в София за въвеждането на еврото
Чете се за: 01:05 мин.
По-малко от два месеца до влизането на България в еврозоната По-малко от два месеца до влизането на България в еврозоната
Чете се за: 00:47 мин.
Новините 04.11.2025 г. Новините 04.11.2025 г.
Чете се за: 04:12 мин.
Над 100 души са починали за година след употреба на опиати – тревожен ръст на случаите с фентанил Над 100 души са починали за година след употреба на опиати – тревожен ръст на случаите с фентанил
Чете се за: 02:07 мин.
„България е на прага на еврозоната“ – голямо събитие в София „България е на прага на еврозоната“ – голямо събитие в София
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Чете се за: 06:30 мин.
България и еврото
Затвориха летището в Брюксел заради дрон Затвориха летището в Брюксел заради дрон
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Студентите в Сърбия и Европа: Какво не знае Брюксел за сръбските...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ