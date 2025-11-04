От 2026 г. личните карти ще поскъпнат

От януари 2026 година цената за издаване на нова лична карта ще се увеличи. Документ със срок на валидност 10 години ще струва 30 лева, а за 4-годишна валидност – 21 лева. В момента цените са съответно 18 и 13 лева, валидни до края на тази година.

Всеки гражданин може да подмени личната си карта и преди изтичане на срока ѝ, като подаде заявление в сектора „Български документи за самоличност“ към районното управление. Заявления се приемат и онлайн чрез портала за електронни услуги на МВР – e-uslugi.mvr.bg, ако човек има електронен подпис.

Крайният срок за подновяване на лична карта е до 30 дни след изтичането ѝ. При неспазване на този срок глобата е от 50 до 250 лева.

Целта на промяната е да се подобри административното обслужване и сигурността на личните документи, които ще бъдат с по-висока защита и модерни технологии за идентификация.