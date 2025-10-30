От Ботев Пд излязоха с официална декларация за толерантност и уважение между феновете преди дербито с Локомотив

От Ботев (Пловдив) публикуваха официална декларация за толерантност и уважение между феновете преди дербито с Локомотив. Сблъсъкът между двата тима е на 1 ноември (събота) от 14:45 часа на "Лаута".

"В навечерието на поредното дерби между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив, нашият клуб се обръща с апел към всички привърженици на футбола и гражданите на Пловдив.

Пловдив е град на древност, култура и достойнство — град, в който спортът винаги е бил символ на дух, емоция и съперничество, но и на уважение.

Двубоят между двата най-големи клуба в града е празник, който всяка година привлича вниманието на цяла България.

Затова призоваваме всички фенове – и жълто-черни, и черно-бели, да запазят уважение един към друг и да покажем, че Пловдив може да бъде пример за спортна култура и човечност.

Нека дербито бъде празник на футбола, на града и на поколенията, които израстват с любов към играта.

Нека младите видят, че истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение, а не в разделението.

ПФК Ботев Пловдив вярва, че когато има страст, но и разум, когато има съперничество, но и уважение – тогава печели футболът, Пловдив и България.

Да направим заедно един прекрасен празник за нашия град!

Защото над всичко стои ПЛОВДИВ", гласи призивът от ръководството на "канарчетата", публикуван в официалния сайт на клуба.