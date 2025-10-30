БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:40 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От Ботев Пд излязоха с официална декларация за толерантност и уважение между феновете преди дербито с Локомотив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Сблъсъкът между двата тима е на 1 ноември (събота) от 14:45 часа на "Лаута". 

От Ботев Пд излязоха с официална декларация за толерантност и уважение между феновете преди дербито с Локомотив
Слушай новината

От Ботев (Пловдив) публикуваха официална декларация за толерантност и уважение между феновете преди дербито с Локомотив. Сблъсъкът между двата тима е на 1 ноември (събота) от 14:45 часа на "Лаута".

"В навечерието на поредното дерби между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив, нашият клуб се обръща с апел към всички привърженици на футбола и гражданите на Пловдив.

Пловдив е град на древност, култура и достойнство — град, в който спортът винаги е бил символ на дух, емоция и съперничество, но и на уважение.

Двубоят между двата най-големи клуба в града е празник, който всяка година привлича вниманието на цяла България.

Затова призоваваме всички фенове – и жълто-черни, и черно-бели, да запазят уважение един към друг и да покажем, че Пловдив може да бъде пример за спортна култура и човечност.

Нека дербито бъде празник на футбола, на града и на поколенията, които израстват с любов към играта.
Нека младите видят, че истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение, а не в разделението.

ПФК Ботев Пловдив вярва, че когато има страст, но и разум, когато има съперничество, но и уважение – тогава печели футболът, Пловдив и България.

Да направим заедно един прекрасен празник за нашия град!
Защото над всичко стои ПЛОВДИВ", гласи призивът от ръководството на "канарчетата", публикуван в официалния сайт на клуба.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
1
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
2
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
3
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
4
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи,...
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
5
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Български футбол

Димитър Митов записа "суха мрежа" при успех на Абърдийн в шотландското първенство
Димитър Митов записа "суха мрежа" при успех на Абърдийн в шотландското първенство
Бивш борец е новият изпълнителен директор на ПФК ЦСКА Бивш борец е новият изпълнителен директор на ПФК ЦСКА
Чете се за: 01:37 мин.
Финансовият благодетел на Ботев Пд Илиян Филипов отговори на позицията на старото ръководство на "канарчетата" Финансовият благодетел на Ботев Пд Илиян Филипов отговори на позицията на старото ръководство на "канарчетата"
Чете се за: 02:55 мин.
Лудогорец започва защитата на трофея си от турнира за Купата на България с гостуване на Черноморец Лудогорец започва защитата на трофея си от турнира за Купата на България с гостуване на Черноморец
Чете се за: 01:35 мин.
Николай Митов: Левски е най-добрият отбор в България Николай Митов: Левски е най-добрият отбор в България
Чете се за: 01:42 мин.
Хулио Веласкес: Ранният гол помогна много Хулио Веласкес: Ранният гол помогна много
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Напусна ни Иван Тенев
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи "Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"20 години чакахме този момент": Големият Египетски музей...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с ядрени оръжия
Чете се за: 07:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ