От Ботев Пловдив опровергаха слухове за клуба

От ръководството на Ботев Пловдив използваха социалните мрежи, за да излязат с позиция във връзка с медийните спекулации за интерес от страна на клуба към футболисти на Берое, както и за евентуално завръщане на Ивелин Попов при “жълто-черните” на поста спортен директор.

От управата на “канарчетата” отрекоха да са водени преговори с бившия капитан на отбора и опровергаха информацията за проявен интерес към играчи на Берое.

Изявлението на клуба:

ПФК Ботев Пловдив призовава всички медии да прекратят разпространението на спекулации и фалшиви новини, свързани с клуба.

Категорично заявяваме, че ПФК Ботев Пловдив не е имал интерес към споменатите футболисти на Берое, както и че не са водени разговори с Ивелин Попов за заемане на длъжността спортен директор.

Апелираме към отговорност и проверка на информацията преди нейното публикуване.