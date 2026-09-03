От Форин офис привикаха временно изпълняващия длъжността руски посланик в Лондон

Британското министерство на външните работи (Форин офис) призова временно изпълняващият длъжността посланик на Русия, за да осъди опита за атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец, след като германското правителство заяви, че Русия е отговорна за инцидента.

"Обединеното кралство е напълно солидарно с Германия, след скандалното и безразсъдно нападение на Русия срещу летище Лайпциг", каза говорител на Форин офис, добавяйки, че опитите на Русия да подкопае решимостта на съюзниците на Украйна са били "безполезни".

"Това е поредният пример от ясна поредица от опити на руската държава да подкопае колективната ни сигурност и затова днес призовахме руския шарже д'афер, за да осъдим нападението по най-категоричен начин", допълни говорителят.

Посочва се още, че ангажиментът на Обединеното кралство да защитава своите съюзници от НАТО и да подкрепя Украйна е непоколебим.

Русия отрече обвиненията, заявявайки, че те са изцяло изфабрикувани. Руското посолство в Лондон заяви, че призовката от британските власти е част от "координирана провокация".

"Тези необосновани и абсурдни обвинения, конструирани в познат британски стил, бяха категорично отхвърлени", се казва в преведени коментари в "Телеграм" от посолството, в които се добавя, че ескалиращи стъпки от Великобритания или други европейски държави ще получат "адекватен и съразмерен отговор".