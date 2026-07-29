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От началото на август започва кампанията „Зелени библиотеки в парковете на София – 2026“

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Зелените библиотеки 2026
Снимка: Столична библиотека
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От началото на август започва годишната кампания „Зелени библиотеки в парковете на София – 2026“, съобщиха от Столичната библиотека. Тя ще се провежда през уикендите. Това е утвърден и разпознаваем формат за насърчаване на четенето от най-ранна детска възраст и привличане на нова читателска аудитория и младежки публики, допълват от библиотеката.

От 2024/2025 г. към пространствата се включват и парк „Възраждане“, парк „Студентски“, парк „Герена“.

12-те издания на кампанията „Зелени библиотеки“ досега са привлекли близо 110 000 посетители, 18 000 новозаписани читатели, а инициативата „Споделени книги – вземи, прочети, върни“ за последните 5 години събра 8000 нови книги, дарени от софиянци.

В софийските паркове този сезон посетителите ще се срещнат с поезията на Амелия Личева, Бойко Ламбовски, Кристин Димитрова, Георги Гаврилов, Виолета Кунева, Роман Кисьов, Атанас Капралов, Екатерина Йорданова, Хайри Хамдан, Анна Лазарова и др. Участници в кампанията са музикантите и певците – Иван Бороджиев, екс вокалистът на група „Атлас“ Георги Арсов, Ели Раданова и Венци Дреников, Петър Чухов и Иван Христов. В четенията на открито ще вземат участие и младите поетични таланти, победители от Четвъртия шампионат по поезия на софийските училища „Млада метафора“, организиран от Столична библиотека.

Този сезон посетителите ще могат да разгледат три нови фотодокументални експозиции - „София – направете я красива, и нека тя е новата ни столица!“, „Кметовете на София“ и „И в няколко дена тайно и полека народът порасте на няколко века!“, посветена на 150-ата годишнина от Априлското въстание.

Арт програмата за деца включва представяния на книги от детските писателки Вера Накова и Ралица Йончева, изпълнения на любимия на много поколения автор на детски песни Боби Мирчев, детската вокална група „Палави ноти“ и клубът по спортни танци „Дрийм Тийм“ от Essence Академия за изкуство, арт работилници и занимания с художниците Димитър Кърджилов и Ваня Вълкова.

За децата отново ще има подаръци – детски книжки и албуми за оцветяване, а всички посетители ще могат да получат безплатни читателски карти.

#„Зелени библиотеки в парковете на София" #кампания, #Столична библиотека #поети #писатели #август #деца

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